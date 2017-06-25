Нарендра Моди выступает перед представителями индийской диаспоры США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает в воскресенье перед представителямм индийской диаспоры в Вашингтоне и его окрестностях. Глава индийского правительства совершает первый визит в США при администрации президента Дональда Трампа.

Выступление Моди проходит во второй половине дня в фешенебельном отеле Tysons Corner Ritz-Carlton в северной части Вирджинии. В отличие от знаменитого приема, устроенного Моди в 2014 году в нью-йоркском комплексе Madison Square Garden, который посетили десятки тысяч человек, вход на воскресный прием будет осуществляться только по приглашениям.

Десятки индийцев и американцев индийского происхождения собрались у авиабазы Эндрюс в субботу вечером, чтобы поприветствовать прибывшего премьер-министра Моди.

В понедельник Моди встретится с президентом Трампом в Белом доме для первых личных переговоров двух лидеров. В субботу Трамп написал, что с нетерпением ожидает обсуждения стратегических вопросов с «настоящим другом».

Правительства двух стран работают над совместным заявлением о борьбе с терроризмом. «Мы можем ожидать новых инициатив, касающихся сотрудничества в антитеррористической деятельности», – заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

В Дели возникли опасения, что Трамп не уделяет достаточного внимания Индии, хотя в публичных выступлениях президент США в целом был настроен позитивно в отношении этой страны. Ранее он посещал Мумбаи в качестве бизнесмена. В городе построен небоскреб, носящий его имя.

Моди, который, как и Трамп, пришел в политику из бизнеса, планирует встретится с руководителями ряда американских компаний и заключить соглашение с калифорнийской компанией General Atomics о продаже 22 безоружных беспилотников Guardian (MQ-9), предназначенных для индийских ВМС.

Кроме того, ожидается, что он обеспечит достижение предварительного соглашения между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems о производстве истребителей F-16 в Индии.