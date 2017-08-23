Военное руководство США: расистам не место в вооруженных силах

В то время, как белые националисты и ультраправые в США стали все чаще появляться в обществе и в СМИ, военное руководство страны недвусмысленно заявило, что подобным лицам не место в американских вооруженных силах.

Командующие армией, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты на прошлой неделе опубликовали заявление, в котором решительно осудили нетерпимость и расизм на фоне событий в Шарлотсвиле, штат Вирджиния, где демонстрация вылилась в массовые беспорядки и насилие. Организаторы и участники изначальной акции придерживаются расистских позиций и поддерживают идею превосходства белой расы.

Это – чрезвычайно важный посыл для военнослужащих, считают эксперты и ветераны.

«Я считаю, что это очень важно: командующие разными родами войск под запись прокомментировали случившееся и показали, что тому, что изображалось в Шарлотсвиле как защита своей культуры, нет места в наших вооруженных силах. Это – не культура наших вооруженных сил», – подчеркивает полковник в отставке и профессор военной истории Университета штата Огайо Питер Мансур.

Посыл совершенно ясен, считает Стивен Леонард – также полковник в отставке – и преподаватель Бизнес-школы Канзасского университета: «Если вы не можете жить в соответствии с ценностями наших институтов, вам нет места в наших рядах». Леонард также ведет популярный микроблог Doctrine Man, посвященный военной тематике и проблемам ветеранов.

Минобороны запрещает активно поддерживать расистские и экстремистские идеи, а также организованную преступность. Нарушение этого запрета может послужить основанием для исключения из вооруженных сил.

Несмотря на то, что вооруженные силы – одна из наиболее интегрированных социальных групп в США, в их рядах тоже были проблемы с экстремистами. Некоторые нынешние лидеры расистских организаций служили в армии, а некоторые ветераны совершали преступления на почве ненависти и теракты.

Военное руководство признало наличие этой проблемы, ставшей особенно очевидной после устроенного ветераном Тимоти Маквеем взрыва в федеральном учреждении в Оклахоме в 1995 году, в результате которого погибли 168 человек. Пентагон объявил кампанию, призванную очистить ряды вооруженных сил от экстремистов.

По данным центра Southern Poverty Law Center, который отслеживает ксенофобские группировки, эти усилия увенчались успехом, однако, согласно отчетам за 2006-2012 гг., менее чем десять лет спустя улучшения сошли на нет, поскольку вооруженные силы понизили стандарты для новобранцев, чтобы удовлетворить потребности кампаний в Афганистане и Пакистане.

«Вооруженные силы – отражение американского общества», – констатирует Мансур, отмечая, что в них есть представители самых разных социальных групп и убеждений. «Иногда туда попадают отщепенцы, выросшие в культуре организованной преступности или национализма».

Некоторые преступные группировки и националистические организации в США призывают своих последователей служить в вооруженных силах, особенно в боевых подразделениях Армии и Корпуса морской пехоты, – об этом свидетельствуют исследования Southern Poverty Law Center. Некоторые националистские группировки выступают за «расовую войну» с афроамериканцами, евреями и другими меньшинствами, и хотят заполучить в свои ряды людей с тактическим опытом и оружием.

«Они занимаются этим уже много лет, – отмечает Стивен Леонард, добавляя, что так же обстоит ситуация и с преступными группировками. – Где еще можно получить необходимые навыки?»

Однако это создает проблему: военнослужащий, являющийся членом ксенофобской или преступной организации, скорее всего, будет держать рот на замке, не распространяясь о своих убеждениях.

«Если они не проявляют себя, что можно сделать?» – задается вопросом Леонард.