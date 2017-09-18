США, Япония и Южная Корея провели воздушные учения над Корейским полуостровом

Более десяти американских, японских и южнокорейских военных самолетов с боевым оружием пролетели над Корейским полуостровом в рамках «последовательной двусторонней демонстрации силы» в ответ на очередной запуск ракеты в КНДР.

Как заявляют в Пентагоне, самолеты отработали наступательный потенциал, проведя боевые стрельбы на полигоне в Южной Корее. В маневрах также участвовали четыре японских истребителя F-2, присоединившиеся к самолетам США и Южной Кореи над водами вокруг острова Кюсю.

Объявляя о воскресных учениях, Тихоокеанское командование США заявило, что «сохраняет способность мгновенно отреагировать на любую угрозу в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе». В учениях приняли участие два американских бомбардировщика B-1B, четыре истребителя F-35B Lightning корпуса морской пехоты и четыре южнокорейских истребителя F-15K.

Учения стали ответом на запуск северокорейской ракеты средней дальности, которая пролетела в пятницу над территорией Японии. Это был уже второй подобный запуск за месяц. Ракета пролетела 3700 км и упала на севере Тихого океана, поставив рекорд по дальности полета баллистической ракеты для Северной Кореи.

Ранее в этом месяце Северная Корея заявила, что провела испытание термоядерной бомбы, которую можно прикрепить к межконтинентальной баллистической ракете.

В начале года северокорейский лидер Ким Чен Ын анонсировал планы разработки межконтинентальной ракеты большой дальности, способной достичь континентальной территории США.

Власти США заявляют, что предпочитают дипломатическое решение ядерного кризиса, однако подчеркивают, что военный вариант также не исключается.