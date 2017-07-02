Трамп проведет телефонные переговоры с Синдзо Абэ и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в воскресенье проведет телефонные разговоры с лидерами Японии и Китая.

Объявляя об этом, Белый дом не уточнил, какие темы президент Трамп обсудит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином. Возможно, однако, что переговоры будут связаны с растущим недовольством Трампа Северной Кореей и рядом недавних ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном.

«Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима не дала результатов, – сказал Трамп недавно. – По правде говоря, это терпение закончилось».

Телефонные переговоры состоятся за несколько дней до саммита лидеров «Большой двадцатки» в германском Гамбурге, где у Трампа запланированы двусторонние встречи с Абэ, Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, а также – впервые – с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу президент США принял в Белом доме лидера Южной Кореи.

В воскресенье, по меньшей мере, 10 тысяч человек приняли участие в мирной акции протеста против предстоящего саммита. Это одна из приблизительно 30 акций протеста, которые запланированы на ближайшие дни. Некоторые из них направлены против политики Трампа, в том числе против его намерения вывести США из международного соглашения по климату, заключенного в Париже в 2015 году и направленного на ограничение выбросов парниковых газов в ближайшие годы.

Саммиты мировых лидеров часто проводятся в удаленных курортных местах с ограниченным доступом, где проще обеспечивать безопасность участников.

В случае Гамбурга дело обстоит иначе. Канцлер Германии Ангела Меркель выбрала этот город в качестве места проведения саммита, в частности, для того, чтобы показать мировым лидерам, что протесты играют признанную роль в жизнеспособной демократии.