Трамп допустил возможность «полного расторжения» ядерного соглашения с Ираном

Отказ президента США Дональда Трампа сертифицировать соблюдение Ираном ядерного соглашения может привести к его «полному расторжению». «Это совершенно реальная возможность», – сказал Трамп в понедельник, открывая совещание кабинета министров в Белом доме.

«Некоторые говорят, что это более вероятная возможность», – добавил он.

В выступлении, которое было отчасти подготовлено заранее, а отчасти импровизировано, президент сказал, что многие люди согласны с его решением не сертифицировать соглашение, заключенное в 2015 году между Тегераном, пятью постоянными членами Совбеза ООН и ЕС.

При этом ни одна из других сторон соглашения не поддержала решение Трампа, а Евросоюз после совещания министров иностранных дел в Люксембурге в понедельник решил отправить главу Европейской дипломатии Федерику Могерини в Вашингтон, чтобы бороться за соглашение.

Трамп в понедельник высказался в защиту своего решения, заявив, что убежден в необходимости что-то предпринять по поводу соглашения, которое он неоднократно критиковал еще со времен предвыборной кампании, хотя за время своего президентства дважды его сертифицировал.

«Мне надоело, что нашей страной пользуются, – сказал он на заседании кабинета министров. – Этой страной пользуются уже много-много лет. Десятки лет. И мне надоело на это смотреть».

При этом президент допустил, что соглашение может быть изменено в соответствии с его пожеланиями, когда оно будет направлено на дальнейшее рассмотрение в Конгресс. «Посмотрим, что будет на второй стадии. Вторая стадия может оказаться позитивной, а может – очень негативной», – сказал он.