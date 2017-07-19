Роухани заявил, что «даст отпор» США в связи с новыми санкциями

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в среду, что его страна будет решительно противостоять США и примет меры в ответ на любые новые санкции Вашингтона в отношении Исламской Республики.

«Мы дадим отпор Соединенным Штатам, – сказал Роухани, не уточнив, что имеет в виду. – Великая страна – Иран – даст соответствующий ответ».

Роухани выступил с этим заявлением в ходе транслировавшегося по телевидению заседания кабинета министров на следующий день после того, как США ввели новые санкции в отношении 18 иранских граждан и организаций, которых они обвиняют в поддержке тегеранской программы баллистических ракет.

Роухани является политиком умеренных взглядов и в последнее время все более прямолинейно высказывается о США, называя отношения с Вашингтоном «извилистой дорогой».

Госдепартамент анонсировал санкции в отношении двух организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, заявив, что они причастны к программе разработки баллистических ракет.

Также в заявлении Госдепартамента говорится, что деятельность Ирана на Ближнем Востоке «подрывает стабильность, безопасность и процветание региона».

Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи юридических и пяти физических лиц, которые поддерживают иранские военные закупки, а также в отношении «базирующейся в Иране международной преступной организации» и трех связанных с ней граждан.

Санкции предусматривают замораживание любых активов, имеющихся у фигурантов списка в США, и запрещают американцам вести с ними деловые операции.

Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф сказал, что санкции «к сожалению, превратились в плохую привычку» США, и что Вашингтон может ждать ответной реакции от Ирана.

«Она будет затрагивать людей, причастных к террористической и экстремистской деятельности в нашем регионе и поддерживающих экспансионизм», – сказал Зариф, добавив, что объявление об ответных санкциях последует «в свое время».

Эксперт по Ближнему Востоку Зубайр Икбаль считает, что американские санкции негативно скажутся на экономическом росте Ирана, усилив имущественное неравенство и дав сторонникам жесткой линии лишнюю причину отстаивать антиамериканские и антизападные позиции.

«В этих обстоятельствах процессы, которые будут запущены, вряд ли окажутся особенно выгодными для американских долгосрочных интересов», – сказал он в интервью «Голосу Америки».