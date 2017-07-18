США ввели санкции против 18 иранских граждан и организаций

США во вторник ввели санкции в отношении 18 иранских граждан и организаций, обвиняемых в поддержке тегеранской программы баллистических ракет и сделок на поставку оружия. Это произошло на следующий день после того, как Вашингтон подтвердил, что Иран соблюдает условия заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе.

«Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены злонамеренной деятельностью Ирана по всему Ближнему Востоку – подрывающей стабильность, безопасность и процветание региона», – заявил Госдепартамент, анонсируя новые санкции.

Санкции предусматривают замораживание любых активов, имеющихся у фигурантов списка в США, и запрещают американцам вести с ними деловые операции.

Госдепартамент ввел санкции в отношении двух организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции и вовлеченных в программу разработки баллистических ракет и тестовые запуски. Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи юридических и пяти физических лиц, которые поддерживают иранские военные закупки, а также в отношении «базирующейся в Иране международной преступной организации» и трех связанных с ней граждан.

Объявляя о введении санкций, США вновь призвали Тегеран освободить трех американцев, которых иранские власти удерживают по «сфабрикованным обвинениям, связанным с национальной безопасностью», и выполнить обещание вернуть на родину Роберта Левинсона, который пропал в Иране более десяти лет назад.

По словам Госдепартамента, администрация президента США Дональда Трампа продолжает полный пересмотр политики в отношении Ирана. Тем временем США намерены продолжать «противодействие злонамеренной деятельности Ирана в регионе».

США считают, что военная деятельность Ирана на Ближнем Востоке и его сотрудничество с вооруженными группировками в регионе «подрывают любой "позитивный вклад" в региональные и международные мир и безопасность», который должен был появиться вследствие заключения ядерного соглашения.

За несколько часов до объявления о санкциях иранский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за выделение нового финансирования в размере 520 миллионов долларов на ракетную программу и спецподразделение «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, которое отвечает за проведение операций за пределами страны. Как утверждается, это сделано с целью противодействия «авантюризму» Вашингтона на Ближнем Востоке.

В соответствии с американским законодательством, Госдепартамент в понедельник уведомил Конгресс, что подтверждает соблюдение Ираном условий международного соглашения.

Однако, по данным американских СМИ, Трамп неохотно дал согласие на это решение. Во время предвыборной кампании он называл соглашение с Ираном, которое поддерживал его предшественник Барак Обама, «худшим соглашением из всех когда-либо заключенных».

