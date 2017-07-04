Миллионы американцев празднуют День независимости США

Четвертого американцы отмечают общенациональный праздник – День независимости США от Великобритании.

Миллионы людей по всей стране отмечают 241-летие США. В этот день традиционно проходят парады, фейерверки, концерты, устраивают пикники на открытом воздухе. Службы правопорядка прибегают к традиционным и новым мерам обеспечения безопасности во время празднований.

В Бостоне, штат Массачусетс, где началась Война за независимость США, полиция впервые использует управляемый беспилотник, чтобы получить изображение 500 тысяч людей, которые, как ожидается, придут посмотреть на фейерверк.

Полиция Нью-Йорка разместила десятки грузовых автомобилей с наполненными песком кузовами вблизи мест проведения фейерверков и других массовых мероприятий. По словам властей, грузовики установлены, чтобы предотвратить происшествия, подобные прошлогоднему теракту во французской Ницце в День взятия Бастилии. Тогда управляемый террористом грузовик въехал в толпу людей, наблюдавшими за фейерверком.

В Вашингтоне власти также подготовились к предотвращению атак с использованием автомобилей на параде в честь Дня независимости, на месте проведения фестиваля народной музыки Смитсоновского института, а также во время вечернего фейерверка на Национальной аллее. Служба безопасности национальных парков установила большие ограждения по периметру аллеи и организовала досмотр личных вещей людей, входящих на территорию проведения мероприятия.



Президент Дональд Трамп отмечает праздник вместе с семьями военнослужащих на пикнике. После чего для гостей и сотрудников Белого дома будет организовано шоу фейерверков.



Трамп пожелал всем, кто отмечает этот день, всего хорошего в сообщении в «Твиттере». Он опубликовал видео нового молитвенного песнопения, которое было названо по мотивам слогана его предвыборной кампании «Сделаем Америку снова великой». Песня впервые прозвучала на митинге евангельских христиан в Вашингтоне в прошлую субботу. Это мероприятие было организовано Первой баптистской церковью Далласа – одной из крупнейших церквей, пастором которой является Роберт Джеффресс, ярый сторонник президента.



Трамп похвалил церковный хор за исполнение песни, сказав, «ваша музыка отдает дань памяти нашим героям лучше, чем любые слова».

Однако директор церковных хоров объединения пресвитерианских церквей США Джонатан Эйгнер выступил с критикой песнопения. По его мнению, заверение в верности Богу и Америке в одном тексте является богохульством, написал он в своем блоге.

В этом году праздник стал особым днем для почти 15 тысяч иммигрантов, которые 4 июля присягают для получения американского гражданства. По всей стране проводится более 65 таких церемоний. Они служат напоминанием о том, что Америка – страна, которая со времени основания привлекала иммигрантов. Церемонии по вступлению в гражданство США проходят в непростые времена для новых иммигрантов, когда частично вступил в силу иммиграционный указ администрации Трампа. Он ограничивает въезд в США для граждан шести, преимущественно мусульманских, стран.

Рекордное число людей решили отправиться в путешествия на время длинных выходных в этом году. С пятницы по вторник более 44 миллионов американцев выехали на расстояние не менее 50 миль от дома, сообщает Американская автомобильная ассоциация.