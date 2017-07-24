Трамп призвал республиканцев провести реформу здравоохранения

Президент США Дональд Трамп заявил конгрессменам-республиканцам, что у них остался «последний шанс сделать то, что следует» и реформировать систему здравоохранения после многолетних обещаний.

В понедельник Трамп в своем «Твиттере» настоятельно призвал контролируемый республиканцами Сенат отменить и заменить принятый при его предшественнике Бараке Обаме закон о доступном здравоохранении, известный как Obamacare. Позже в понедельник Трамп выступит с речью о здравоохранении.

Сенат на этой неделе проведет серию решающих голосований по вопросу об отмене принятого в 2010 году законопроекта, который, по данным опросов, пользуется у населения большей популярностью, нежели альтернативные предложения республиканцев.

Однако, поскольку демократы единодушно выступают против отмены Obamacare, пока неясно, удастся ли лидерам республиканцев набрать достаточно голосов хотя бы для официального начала дебатов по вопросу об изменении закона. В Сенате республиканцы обладают небольшим перевесом, занимая 52 места из 100. Таким образом, они могут потерять не более двух голосов, а если голоса разделятся поровну, решающим станет голос вице-президента Майка Пенса.

Некоторые сенаторы-республиканцы, несмотря на предвыборное обещание Трампа покончить с Obamacare, высказались против вынесения законопроекта об отмене на обсуждение. Некоторые из них считают, что предложенных изменений недостаточно, а некоторые опасаются, что из-за них потеряют страховку слишком много людей, в особенности из малообеспеченных категорий населения.