Замена Obamacare: с поправкой Круза и без нее

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, как и было запланировано, в четверг представил на рассмотрение коллегам по Республиканской партии отредактированную версию законопроекта о здравоохранении.

В новом варианте присутствует противоречивая поправка, согласно которой страховым компаниям, которые сегодня обязаны предоставлять определенные услуги в рамках своих страховых планов, будет разрешено сократить перечень услуг до базового, чтобы сократить стоимость страховки для здоровых людей, которым требуется меньше услуг.

Однако противники этой инициативы, выдвинутой сенатором Тедом Крузом, считают, что это лишь приведет к тому, что страховки для людей с большим количеством заболеваний станут недоступными.

Авторы поправки надеются с ее помощью привлечь дополнительную поддержку со стороны республиканцев, чтобы иметь возможность назначить обсуждение законопроекта на следующую неделю. В то же время предложение разрешить продажу более дешевых базовых планов может привести к ослаблению поддержки со стороны умеренных республиканцев и некоторых консерваторов.

В прошлом месяце Макконнеллу пришлось снять с рассмотрения более раннюю версию законопроекта, когда стало ясно, что в находящемся под контролем республиканцев Сенате у нее недостаточно сторонников.

Лидеры республиканцев в Сенате сохранили возможность замены предложенной поправки или отказа от нее после того, как Управление по бюджету Конгресса США опубликует результаты прогноза стоимости предлагаемой меры в конце следующей недели.

Бюджетное управление планирует предоставить анализ проекта закона с поправкой Круза и без нее.

Согласно заключению Управления по бюджету Конгресса по предыдущей версии законопроекта, в случае его одобрения число незастрахованных американцев за следующие десять лет увеличилось бы на 22 миллиона по сравнению с действующей системой – более известной как Obamacare.

В новой версии законопроекта также сохранены налоги для богатых, которые предусматривает Obamacare, а также дополнительная поддержка на приобретение страховых полисов для малообеспеченных категорий населения. Кроме того, миллиарды долларов предлагается выделить на борьбу с «эпидемией опиоидов» в стране.

Как сообщалось ранее, Трамп на этой неделе настойчиво призывал сенаторов-республиканцев завершить работу над законопроектом до начала ежегодных августовских каникул.

В среду в интервью Christian Broadcasting Network он сказал, что будет «очень рассержен», если законопроект не будет принят.

Макконнелл отложил запланированные каникулы на две недели, чтобы дать законодателям больше времени на рассмотрение законопроекта.