Трамп и Белый дом по-прежнему настаивают на ревизии Obamacare

Президент США Дональд Трамп и его ключевые советники в воскресенье потребовали от законодателей не отказываться от ревизии закона о здравоохранении, несмотря на три неудачных попытки отменить или изменить его, предпринятых на днях.

«Сенаторы-республиканцы, не сдавайтесь. Мир следит за вами. Отменить и заменить», – написал Трамп в «Твиттере».

В пятницу три сенатора-республиканца к 48 демократам, отказавшись поддержать сокращенный вариант законопроекта об отмене Obamacare – одного из главных законодательных достижений экс-президента Барака Обамы. Таким образом, против отмены высказался 51 сенатор в 100-местной палате. В связи с этим лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что пора переходить к другим вопросам.

Республиканские лидеры рассматривали голосование как последнюю попытку продвинуться в вопросе об отмене Obamacare, с тем, чтобы затем провести переговоры с Палатой представителей об этой инициативе. Две другие попытки пересмотреть закон, предпринятые несколькими днями ранее, также оказались неудачными.

Тем не менее, глава бюджетного управления Трампа Мик Малвэни заявил: «С точки зрения Белого дома, сенаторы не могут переходить к другим вопросам». По словам Малвэни, сенаторы «должны остаться на месте, должны работать, должны принять что-то».

Министр здравоохранения Том Прайс, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, сказал, что законодатели должны продолжать работу, чтобы заменить Obamacare законом, который «будет действительно работать на пациентов, чтобы они принимали решения, а не Вашингтон».

Большинство работающих американцев получает медицинскую страховку через работодателя. Малоимущие и пожилые граждане получают помощь через действующие уже много лет правительственные программы. Люди, которые не подпадают под эти программы и покупают страховку для оплаты медицинских счетов, составляют группу, на которой сильнее всего отразился закон Obamacare.

Однако Прайс заявил, что закон «разваливается», поскольку в следущем году в 40 процентах из более 3 тысяч округов США будет не более одной страховой компании на рынке индивидуального страхования.

Сенатор Сюзан Коллинз стала одним из трех республиканцев, проголосовавших против «усеченного законопроекта», как его называли Макконнелл и другие лидеры партии: он отменял лишь отдельные положения Obamacare, оставляя значительную его часть без изменений. Выступая на телеканале NBC, Коллинз заявила, что необходимо провести новые слушания для выработки «более эффективного закона и определения оптимального пути движения вперед».