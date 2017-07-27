Республиканцы в Сенате продвигают законопроект о частичной отмене Obamacare

Лидеры республиканцев в Сенате теперь пытаются внести ограниченные изменения в закон о доступном здравоохранении, который им не удалось отменить и заменить альтернативной программой.

Республиканцы пытаются набрать достаточно голосов, чтобы принять так называемый «тощий» законопроект, отменяющий лишь отдельные элементы Obamacare, в том числе пункты, обязывающие граждан приобретать медицинскую страховку под угрозой штрафа, а работодателей – обеспечивать страхованием сотрудников. Также предлагается отменить налог на медицинские устройства.

Однако это предложение оставит в силе значительную часть положений Obamacare, в том числе о запрете отказывать в страховке людям с заведомо имеющимися заболеваниями.

Пока лидерам республиканцев не удается набрать достаточно голосов, чтобы хотя бы частично выполнить свое предвыборное обещание об отмене закона. Консерваторы хотят упразднить как можно больше элементов Obamacare, а умеренно настроенные республиканцы опасаются, что из-за изменений будет ограничено или закрыто финансирование госпрограмм, по которым страхуются миллионы малоимущих граждан.

Лидеры республиканцев в Сенате рассчитывают принять законопроект о частичной отмене, а затем обсудить с лидерами Палаты представителей итоговую версию. Палата представителей с небольшим перевесом приняла законопроект об отмене Obamacare еще в мае. Президент Трамп сперва приветствовал принятие законопроекта, но потом назвал его «скупым».

В четверг утром Трамп в своем «Твиттере» вновь призвал республиканское большинство в Сенате провести реформу здравоохранения: «Вперед, сенатор-республиканцы, здравоохранение вам по плечу. После семи лет настал ваш шанс блеснуть. Не подведите американский народ!»

В Сенате занимают 52 места из 100. Таким образом, они могут потерять не более двух голосов, а если голоса разделятся поровну, решающим станет голос вице-президента Майка Пенса.

Девять сенаторов-республиканцев и все демократы отвергли новую версию реформы, предложенную лидером большинства Митчем Макконнеллом, а законопроект, предусматривающий полную отмену Obamacare и два года на разработку альтернативного плана, отказались поддержать все демократы и семеро республиканцев. Новые голосования начнутся в четверг и продолжатся в пятницу.

