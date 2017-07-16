Перспективы отмены Obamacare по-прежнему неясны

Будущее попыток Республиканской партии пересмотреть политику в области здравоохранения, введенную при бывшем президенте США Бараке Обама в воскресенье оставалось под вопросом – после того, как ключевое голосование по этой инициативе было отложено.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл отложил процедурное голосование после того, как сенатор Джон Маккейн в субботу перенес операцию по удалению сгустка крови над левым глазом и объявил, что останется в своем родном штате, Аризоне, еще неделю для восстановления.

В отсутствие Маккейна республиканцы рискуют не набрать достаточного числа голосов даже для обсуждения своего плана по отмене и замене принятого при Обаме закона, получившего название Obamacare.

Республиканцы семь лет выступали за отмену закона, но столкнулись с растущей оппозицией. Некоторые консервативные законодатели считают, что предпринимаемые усилия недостаточно радикальны, чтобы изменить политику США в области здравоохранения, другие указывают на то, что предлагаемые изменения приведут к тому, что миллионы людей, многие из которых относятся к малообеспеченным, лишатся медицинской страховки.

Одним из республиканцев, выступающим против плана ее партии, является сенатор Сюзан Коллинз. В интервью телеканалу CNN в воскресенье она сказала, что «примерно восемь из десяти сенаторов-республиканцев выражают серьезную озабоченность» по поводу предложения о замене Obamacare.

«Я не знаю, пройдет ли оно, – сказала Коллинз, – но я знаю, что мы не должны вносить фундаментальные изменения в жизненно важную программу социальной защиты, которая уже 50 лет является частью нашего законодательства, программу Medicaid (медицинского страхования малоимущих), не выслушав оценки последствий таких изменений».

Новый опрос The Washington Post свидетельствует о широком неприятии республиканского плана. Пятьдесят процентов американцев заявили, что предпочитают Obamacare плану республиканцев. Противоположного мнения придерживаются лишь 24 процента.

До проведенной Маккейну операции Макконнелл надеялся вынести республиканский план на голосование в ближайшие дни. Учитывая единодушное неприятие отмены Obamacare демократами, возникают сомнения, что лидер большинства наберет достаточно голосов республиканцев для официального открытия дебатов, не говоря уже об одобрении плана.

Республиканцам в Сенате необходимо 50 голосов для преодоления процедурного препятствия. В случае если голоса в 100-местной палате разделятся ровно пополам, решающий голос отдаст вице-президент Майк Пенс. Республиканцы располагают 52 местами в палате, но два сенатора, Рэнд Пол и Сюзан Коллинз, заявили, что выступят против начала дебатов по законопроекту.

В отсутствие Маккейна республиканцам не хватит голосов для открытия дебатов, даже если против плана не выскажутся другие республиканцы.