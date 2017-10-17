Новый период регистрации в визовой лотерее Green Card начнется 18 октября

Новый период подачи заявок в рамках визовой лотереи Green Card начнется в среду 18 октября. Все желающие должны подать заявки в период с 18 по 22 октября.

Изначально новый период регистрации стартовал 3 октября, однако из-за технического сбоя все заявки, поданные с 3 по 10 октября, были утеряны.

«Заявки, поданные с 3 по 10 октября, недействительны и исключены из системы; повторные заявления не будут считаться дублирующими», – говорится на сайте Госдепартамента.

Подача дублирующих заявлений является основанием для дисквалификации участников лотереи.

«Технический сбой был устранен, новый полный период подачи заявок начнется в полдень по стандартному восточному времени в среду 18 октября 2017 года и продлится до полудня по восточному стандартному времени в среду 22 ноября 2017 года», – сообщается в заявлении. Госдепартамент рекомендует заявителям «выбросить» любые подтверждающие документы и номера, относящиеся к заявкам, поданным с 3 по 10 октября.

Госдепартамент направит автоматически сформированное сообщение по электронной почте каждому заявителю, зарегистрированному в программе в начале октября, чтобы они посетили сайт dvlottery.state.gov и ознакомились «с важным объявлением», сообщила официальный представитель ведомства Пуджа Джунджунвала.

«Мы также ведем работу по линии посольств и консульств, чтобы уведомить потенциальных заявителей о ситуации и новом периоде регистрации в соцсетях и СМИ», – добавила она.

При этом Госдепартамент не может сообщить, сколько именно заявок пропали в результате технического сбоя и сколько людей подадут новые заявки.

На сайте посольства США в Эквадоре сообщается, что из-за сбоя «невозможно точно установить участвующую в лотерее страну, если заявитель выбирал не ту страну, которая является местом его рождения, что допускается при определенных обстоятельствах». Уточняется также, что сбой не был результатом хакерской атаки.

Хотя период подачи заявок был продлен, эксперты опасаются, что многие заявители не узнают о необходимости зарегистрироваться повторно.

«Во всяком случае, они хотя бы продлили период подачи заявок до полного месяца. Однако я сомневаюсь, что тысячи заявителей со всего мира, не заходящие каждый день в Интернет, узнают, что их прошлые заявки уже не действительны», – отмечает вашингтонский юрист по иммиграционным вопросам Кеннет Ринцлер.

Визовая лотерея уже сталкивалась с техническими проблемами в 2011 году, когда Бюро консульских дел аннулировало все результаты, обнаружив, что выбор выигрышных заявок не был случайным. Тогда в Госдепартаменте заявили, что проблема была вызвана преимущественно недостаточно тщательной проверкой программного обеспечения перед началом лотереи.

Для желающих получить вид на жительство в США, у которых нет родственников или работодателей в стране и которые не являются беженцами, визовая лотерея – единственный доступный вариант. Для участия необходимо иметь аттестат об окончании средней школы или несколько лет опыта работы.

Если заявка действительна, номер оказывается выигрышным, а заявитель удовлетворяет иным требованиям для потенциальных иммигрантов, ему необходимо будет самостоятельно найти средства для переезда в США. Участники визовой лотереи составляют небольшую долю в ежегодном потоке иммигрантов, однако она выше, чем доля других ключевых элементов программы, таких как рабочие иммиграционные визы.

В 2015 фискальном году в рамках лотереи было выдано 48 097 виз, тогда как общее число иммиграционных виз составило 531 463.

Победители текущей лотереи получат визы в течение 2019 фискального года, который начнется 1 октября 2018 года и закончится 30 сентября 2019 года.

В визовой лотерее имеют право участвовать уроженцы всех стран, за исключением Бангладеш, Бразилии, Великобритании (за исключением Северной Ирландии) и ее независимых территорий, Вьетнама, Гаити, Доминиканской Республики, Канады, материкового Китая, Колумбии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Перу, Сальвадора, Филиппин, Южной Кореи, Ямайки. Уроженцы Гонконга, Макао и Тайваня к участию допускаются.