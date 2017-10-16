В визовой лотерее Green Card произошел технический сбой

Все заявки на участие в визовой лотерее Green Card, поданные в период с 3 по 10 октября, утеряны в связи с техническим сбоем.

Лицам, подавшим заявки в эти даты, рекомендуется заново пройти процесс регистрации.

«Заявки, поданные с 3 по 10 октября, недействительны и исключены из системы; повторные заявления не будут считаться дублирующими», – говорится на сайте Госдепартамента.

Подача дублирующих заявлений является основанием для дисквалификации участников лотереи.

«Технический сбой был устранен, новый полный период подачи заявок начнется в полдень по стандартному восточному времени в среду 18 октября 2017 года и продлится до полудня по восточному стандартному времени в среду 22 ноября 2017 года», – сообщается в заявлении. Госдепартамент рекомендует заявителям «выбросить» любые подтверждающие документы и номера, относящиеся к заявкам, поданным с 3 по 10 октября.

Пока неясно, удалось ли Госдепартаменту уведомить заявителей в индивидуальном порядке.

Для желающих получить вид на жительство в США, у которых нет родственников или работодателей в стране и которые не являются беженцами, визовая лотерея – единственный доступный вариант. Для участия необходимо иметь аттестат об окончании средней школы или несколько лет опыта работы.

Если заявка действительна, номер оказывается выигрышным, а заявитель удовлетворяет иным требованиям для потенциальных иммигрантов, ему необходимо будет самостоятельно средства для переезда в США. Участники визовой лотереи составляют небольшую долю в ежегодном потоке иммигрантов, однако она выше, чем доля других ключевых элементов программы, таких как рабочие иммиграционные визы.

В 2015 фискальном году в рамках лотереи было выдано 48 097 виз, тогда как общее число иммиграционных виз составило 531 463.

Победители текущей лотереи получат визы в течение 2019 фискального года, который начнется 1 октября 2018 года и закончится 30 сентября 2019 года.

В визовой лотерее имеют право участвовать уроженцы всех стран, за исключением Бангладеш, Бразилии, Великобритании (за исключением Северной Ирландии) и ее независимых территорий, Вьетнама, Гаити, Доминиканской Республики, Канады, материкового Китая, Колумбии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Перу, Сальвадора, Филиппин, Южной Кореи, Ямайки. Уроженцы Гонконга, Макао и Тайваня к участию допускаются.

