В США планируются акции протеста против отмены программы DACA

Как ожидается, Белый дом во вторник анонсирует решение по поводу программы защиты детей-иммигрантов Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Судя по предварительным сообщениям СМИ, президент намерен отменить программу, которая в течение последних пяти лет защищала юных нелегальных иммигрантов от депортации.

Представители администрации, давшие комментарии журналистам, пояснили, что решение будет предусматривать полугодовую отсрочку, чтобы дать Конгрессу время решить эту проблему. Законодатели не участвовали в создании программы, которая была учреждена президентским указом Барака Обамы.

На утро вторника запланирована протестная акция у Белого дома в поддержку DACA и реципиентов программы – около 800 000 иммигрантов, приехавших в США в детстве. Также ожидаются демонстрации в других городах по всей территории США.

Президент Дональд Трамп пришел к власти с обещанием отменить DACA, однако его риторика в этом вопросе смягчается. При этом с момента инаугурации президент сделал упор на укреплении системы депортации, призывая расширить штат иммиграционных органов и пограничной службы.

«DACA – не закон, а президентский указ, который президент имеет полное право отменить полностью или частично», – поясняет профессор юридического факультета Университета Майями Дэвид Эбрахам.

По состоянию на понедельник было неясно, что случится, если Конгресс до конца полугодовой отсрочки не примет никаких мер, а также какая судьба ждет иммигрантов, которым в течение этого периода необходимо будет получить новое разрешение на работу.

Спикер Палаты представителей Пол Райан и еще несколько законодателей-республиканцев призвали президента не отменять программу. Райан считает, что Конгресс должен найти способ защитить людей, которые попадают под действие программы DACA.

