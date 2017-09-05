Сешнс: Программа отложенного действия для прибывших в США детей отменяется

Выступая во вторник, глава Минюста США Джефф Сешнс объявил об отмене Программы отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), учрежденной Бараком Обамой и позволявшей иммигрантам, незаконно ввезенным в страну в несовершеннолетнем возрасте, учиться и работать в США. По словам Сешнса, противоречит Конституции.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс должен действовать, если хочет защитить от депортации 800 000 юных нелегальных иммигрантов, тем самым дав понять, что собирается отменить программу, .

«Конгресс, готовься делать свое дело – DACA!» – написал президент в «Твиттере» о действовавшей на протяжении пяти лет программе защиты детей-иммигрантов под названием Deferred Action for Childhood Arrivals.

Юные иммигранты, подпадавшие под действие программы и в большинстве случаев въехавшие в США в возрасте шести лет – как правило, из Мексики и стран Центральной Америки – известны как «мечтатели» (Dreamers). В большинстве своем они не знали другой родины, кроме Соединенных Штатов. Благодаря программе защиты от депортации сейчас они учатся, работают или служат в вооруженных силах США.

Ранее в этом году Трамп пообещал «проявить огромную доброту» при определении судьбы программы: «DACA для меня очень сложная тема… Зачастую речь идет о замечательных детях… Их привезли сюда… Мы решим вопрос с DACA милосердно… потому что, знаете, я обожаю этих детей. Я обожаю детей! У меня самого есть дети и внуки».

Трамп не назначил выступления, посвященного решению отменить DACA, однако, по словам его помощников, Конгрессу будет дано полгода на решение этого вопроса. Во вторник с заявлением выступит генеральный прокурор Джефф Сешнс, однако он отказывается отвечать на вопросы о спорном решении.

Во вторник утром у Белого дома запланирован протест в поддержку DACA и людей, которых защищает программа. Демонстрации ожидаются и в других городах США.