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Администрация Трампа вводит ограничения на контакты с Кубой

Американцы смогут ездить в эту страну только в составе организованных туристических групп

Администрация президента Трампа объявила о введении изменений, направленных на «отвлечение экономической активности» от сектора безопасности Кубы, и ограничений на поездки и ведение бизнеса с Кубой для американцев.

Теперь американцы смогут ездить на Кубу только в составе туристических групп,организованных американскими компаниями, и в сопровождении представителя организации.

Трамп впервые анонсировал изменение политики в отношении Кубы 16 июня, однако новые правила Министерства финансов не распространяются на поездки, забронированные до этой даты.

Госдепартамент опубликовал список гостиниц и других компаний, которые, как утверждается, связаны с вооруженными силами Кубы. Американцам запрещено вести с ними дела.

Новые правила вступают в силу в четверг и отчасти отменяют меры, принятые при администрации Барака Обамы в рамках восстановления отношений с Кубой.

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