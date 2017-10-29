Акустические атаки на Кубе: Гавана назвала обвинения со стороны США «политическими манипуляциями»

Министр иностранных дел Кубы в субботу заявил группе проживающих в США кубинцев, что обвинения Вашингтона в загадочных акустических атаках на американских дипломатов на Кубе являются «политическими манипуляциями», нацеленными на подрыв двусторонних отношений.

Выступая в Вашингтоне, Бруно Родригес заявил, что «так называемые акустические атаки – это полный вымысел».

США официально не обвиняли кубинские власти в появлении странных звуков высокой частоты, которые привели к потере слуха, головным болям, головокружениям и тошноте у американских дипломатов. Но на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что Гавана несет ответственность за это.

Белый дом заявил, что считает, что кубинские власти могли положить конец шумам, которые вызвали столь серьезную напряженность, что США отозвали более половины дипломатов с острова и выдворили 15 кубинских дипломатов из Вашингтона.

Правительство США также начало ограничивать выдачу въездных виз на Кубу и предупредило заявителей об акустических атаках.

Кубинские власти в ответ обвинили президента Трампа в клевете.

Родригес заявил, что отзыв американских дипломатов вызывает сложности для кубинцев, желающих получить американскую визу. Он выразил разочарование по поводу развития событий, сказав: «С точки зрения кубинского правительства, неприемлемо и аморально, когда люди страдают из-за разногласий между правительствами».

Родригес также сообщил, что кубинским гражданам в США больше не нужно будет проходить специальную проверку их паспортов для поездок на Кубу из США.

«Правительство США закрывается, а Куба открывается», – сказал он.

Глава кубинского МИДа также отметил, что Куба упрощает процедуру получения кубинского гражданства детьми проживающих в США кубинцев. Кроме того, по его словам, Гавана позволит вернуться некоторым кубинцам, покинувшим страну незаконно.