США рассматривают вариант закрытия посольства в Гаване

США рассматривают возможность закрытия посольства на Кубе после «атак на здоровье» американских дипломатов в этой стране, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы проводим оценку. Это очень серьезная проблема, учитывая вред, который был нанесен некоторым людям», – сказал Тиллерсон, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS.

​По крайней мере, 21 американец пострадал в результате «инцидентов», как их назвал Госдепартамент, которые привели к ряду негативных последствий, включая потерю слуха, сотрясения, головные боли, звон в ушах и даже проблемы с концентрацией внимания и вызовом в памяти обычных слов.

Хотя следователи изучают возможность применения звуковых волн или электромагнитного оружия, виновные или какие-либо устройства пока не обнаружены, сообщает Associated Press.