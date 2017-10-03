Звуковые атаки на дипломатов США в Гаване: что известно

Соединенные Штаты выслали 15 дипломатов из посольства Кубы в Вашингтоне после серии звуковых атак на американских дипломатов в Гаване.

Вот что известно о ситуации:

Не менее 22 американских дипломатов и членов их семей испытывают странные симптомы, вызванные, как предполагается, звуковыми атаками, начавшимися в ноябре прошлого года.

Последний инцидент подобного рода произошел в августе.

Среди симптомов: боли в ушах, нарушения слуха, головокружение, утомление, когнитивные расстройства, проблемы со сном. У некоторых пациентов диагностированы легкие повреждения мозга и постоянные нарушения слуха.

Власти США рекомендуют американским гражданам не ездить на Кубу, поскольку некоторые из атак на американских служащих происходили в гостиницах Гаваны.

Куба отрицает причастность к этим инцидентам и заявляет, что ей ничего о них не известно.

Госдепартамент заявил, что число жертв может вырасти по мере того, как выявляются новые случаи, однако подчеркивает, что ему неизвестно, кто или что скрывается за этими инцидентами.