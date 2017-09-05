Конгресс вернулся с каникул, чтобы заняться неотложными делами

Американские законодатели во вторник возвращаются к работе после месячных каникул. Их ждут сразу несколько неотложных задач, в числе которых обеспечение правительства финансированием и выделение средств в помощь пострадавшим от урагана «Харви».

Законодатели рассмотрят запрос о выделении 7,9 миллиарда долларов на восстановление после шторма, который принес рекордное количество осадков и сильные наводнения в четвертый по величине город страны, Хьюстон.

А до конца месяца Конгресс должен поднять лимит госдолга – максимальную сумму, которую правительство может брать в долг, – чтобы оно смогло платить по счетам.

Также в конце сентября заканчивается текущий фискальный год, а поскольку бюджет на следующий год пока не готов, законодателям необходимо либо принять его, либо одобрить временную меру, позволяющую правительству продолжать работу.

Президент Трамп также призывает конгрессменов реформировать налоговый кодекс страны и во вторник проведет в Белом доме встречу с лидерами Конгресса, чтобы обсудить эту тему.

Работы законодателям прибавит и решение Трампа отменить программу защиты детей-иммигрантов от депортации, Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Как ожидается, об этом будет объявлено во вторник. План предусматривает полугодовую отсрочку, в течение которой Конгрессу нужно будет придумать свой подход к этой проблеме.

«Конгресс, готовься делать свое дело – DACA!» – написал президент в «Твиттере».

Также в конце сентября наступают крайние сроки продления программ страхования на случай наводнения и медицинского страхования для детей.