Китай: США принесли извинения за то, что назвали КНР «Китайской Республикой»

Китайские власти заявили в понедельник, что США принесли извинения после того, как Пекин выразил официальный протест в связи с тем, что Белый дом ошибочно назвал Си Цзиньпина президентом «Китайской Республики».

Си – президент Китайской Народной Республики (КНР), тогда как «Китайская Республика» – это официальное название Тайваня, рассматриваемого Пекином как отделившаяся провинция, которая должна воссоединиться с материковым Китаем.

«Американская сторона принесла извинения за эту техническую ошибку, которая была исправлена», – сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя ошибку в названии на состоявшемся в понедельник брифинге для СМИ.

Белый дом допустил ошибку в официальной публикации о встрече президентов США и Китая на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге на прошедшей неделе.

Связи между США и Китаем пострадали из-за отношений Соединенных Штатов с Тайванем, особенно после того, как президент Трамп в нарушение протокола провел телефонные переговоры с президентом Тайваня Цай Инвэнь вскоре после президентских выборов США.

Соединенные Штаты признают официальную позицию Пекина, согласно которой Тайвань является частью единого Китая. Тем не менее, Вашингтон является одним из самых влиятельных союзников демократического островного государства.

Недавно правительство США одобрило 1,42-миллиардную сделку по поставкам вооружений Тайваню.