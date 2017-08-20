Глава Христианского культурного центра покинул консультативный совет при Трампе

Глава крупнейшей евангелической церкви Нью-Йорка решил выйти из неофициального консультативного евангелического совета при президенте Дональде Трампе. Решение пастора А.Р. Бернарда стало очередной громкой отставкой члена одного из консультативных советов при президенте.

Бернард возглавляет Христианский культурный центр, в состав которого входят 37 тысяч человек. Он объявил, что во вторник направил Трампу официальное письмо, в котором объявил о выходе из совета.

Во вторник Трамп провел пресс-конференцию в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, на которой он вновь сделал упор на то, что в имевшей ранее в этом месяце вспышке насилия в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, виновны «многие стороны». Речь идет об акции белых супрематистов (приверженцев идеи превосходства белой расы), во время которой была убита участница контрдемонстрации.

Газета The Washington Post отмечает, что Бернард был одним из нескольких десятков лидеров, дававших рекомендации президенту через управление Белого дома по взаимодействию. Среди других членов совета – лидеры южных баптистских и пятидесятнических конгрегаций.

В совет, в частности, входят баптистский пастор Джек Грэм, представитель Национальной латиноамериканской конференции христианского лидерства Тони Суарес и телеевангелист Марк Бернс. Они сообщили The Washington Post, что не собираются выходить из совета.

Тем временем консультативный совет по «цифровой экономике» при министерстве торговли также теряет своих членов.

Более половины из 15 членов экспертного совета, созданного в прошлом году президентом Обамой, подали в отставку на этой неделе в связи с комментариями Трампа по поводу событий в Шарлотсвилле. Среди них президент Фонда Маркла (Markel Foundation) Зои Бэрнд, исполнительный председатель Mozilla Митчел Бейкер, старший вице-президент и директор по вопросам (этнокультурного) многообразия компании Comcast Дэвид Коуэн, президент и директор по правовым вопросам Microsoft Брэд Смит.

Несколько дней назад Трамп объявил о роспуске двух консультативных комитетов по вопросам бизнеса, в которые входили руководители ведущих американских компаний. Перед этим по меньшей мере семь членов этих комитетов заявили о выходе из них в связи с высказываниями президента.

Кроме того, все 17 членов президентского консультативного совета по искусству в пятницу объявили о своей отставке в связи с его заявлениями о событиях в Шарлотсвилле. «Невозможно мириться с ложными знаками равенства, которые вы пытаетесь расставить», – говорится в их заявлении.