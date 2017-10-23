Суд приступил к вынесению приговора по делу сержанта Бергдала

Суд в понедельник приступил к стадии вынесения приговора по делу сержанта Армии США Боуи Бергдала, которому грозит пожизненное заключение после признания вины в дезертирстве и нарушении дисциплины в боевой обстановке.

Как ожидается, в ходе слушаний в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина, будут заслушаны свидетельские показания военнослужащих, пострадавших в ходе поисков Бергдала после того, как тот самовольно покинул пост и попал в плен к талибам. При вынесении приговора судья будет учитывать их показания наряду с такими факторами, как решение Бергдала признать свою вину, а также его пятилетнее пребывание в плену у «Талибана».

На прошлой неделе Бергдал признал, что поставил своих товарищей под угрозу, покинув пост.

Бергдал был взят в плен «Талибаном» вскоре того, как покинул свой пост в 2009 году, после чего был организован масштабный розыск. Ранее военнослужащий из Айдахо объяснял свои действия попытками поднять тревогу и привлечь внимание к проблемам в своем подразделении.

Бергдал был освобожден из плена в 2014 году в обмен на четырех заключенных-талибов, содержавшихся в американской военной тюрьме в заливе Гуантанамо. Громкое дело привлекло внимание американских политиков. Президент Барак Обама подвергся критике со стороны республиканцев, которые заявляли, что обмен заключенными создал угрозу для национальной безопасности. Дональд Трамп, на тот момент являвшийся кандидатом в президенты, неоднократно называл Бергдала «предателем», который заслуживает смертной казни.

В прошлогоднем интервью британскому режиссеру, которое вышло в эфир на канале ABC News, Бергдал заявил, что комментарии Трампа лишают его шанса на справедливый суд.

«С тем же успехом мы можем вернуться к самосудам и самовольным расправам, – сказал Бергдал. – Людей, которые хотят меня повесить, никогда не переубедишь».