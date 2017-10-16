Бывший пленник талибов сержант Бергдал признал себя виновным в дезертирстве

Сержант Армии США Боуи Бергдал, пять лет пробывший в плену у талибов в Афганистане и освобожденный в рамках обмена пленными, в понедельник признал свою вину в дезертирстве и нарушении дисциплины в боевой обстановке, что может повлечь за собой пожизненное тюремное заключение.

Представ перед военным судом в Форт-Брэгг, штат Калифорния, Бергдал признался, что поставил своих товарищей под угрозу, покинув пост.

Бергдал был взят в плен «Талибаном» вскоре того, как покинул свой пост в 2009 году, после чего был организован масштабный розыск. Ранее военнослужащий из Айдахо объяснял свои действия попытками поднять тревогу и привлечь внимание к проблемам в своем подразделении.

Бергдал был освобожден из плена в 2014 году в обмен на четырех заключенных-талибов, содержавшихся в американской военной тюрьме в заливе Гуантанамо. Громкое дело привлекло внимание американских политиков. Президент Барак Обама подвергся критике со стороны республиканцев, которые заявляли, что обмен заключенными создал угрозу для национальной безопасности. Дональд Трамп, на тот момент являвшийся кандидатом в президенты, неоднократно называл Бергдала «предателем», который заслуживает смертной казни.

В прошлогоднем интервью британскому режиссеру, которое вышло в эфир на канале ABC News, Бергдал заявил, что комментарии Трампа лишают его шанса на справедливый суд.

«С тем же успехом мы можем вернуться к самосудам и самовольным расправам, – сказал Бергдал. – Людей, которые хотят меня повесить, никогда не переубедишь».

Официальный представитель Армии США Пол Бойс в преддверии заявления Бергдала в суде заявил, что Армия «сохраняет осторожное уважение к процессу военного суда, правам обвиняемых и обеспечению справедливости и беспристрастности судебного процесса».