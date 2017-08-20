Мэттис выразил удовлетворение разработкой стратегии по Афганистану

Министр обороны США Джим Мэттис выразил удовлетворение процессом разработки новой стратегии в отношении Афганистана администрацией Трампа, но не стал вдаваться в детали.

Выступая в столице Иордании Аммане, Мэттис сказал, что не будет говорить об этой политике, пока Белый дом не объявит о ней официально.

Трамп заявил в субботу, что его администрация приняла решение по войне в Афганистане, продолжающейся 16 лет.

На следующий день после совещания с членами команды по национальной безопасности в резиденции Кэмп-Дэвид Трамп написал в Твиттере: «Провел важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими талантливыми генералами и военными лидерами. Принято множество решений, в том числе по Афганистану». Президент не привел никаких подробностей.

Пресс-секретарь Трампа Сара Хакаби Сандерс заявила в пятницу, что новая стратегия будет «защищать интересы Америки» в Южной Азии, отметив, что ее детали будут объявлены позднее.