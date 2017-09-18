Трамп: первые выступления и встречи на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН. Сегодня он принимает участие в мероприятии, посвященном реформированию организации и сокращению расходов на ее содержание.

Как подчеркнул президент, необходимо добиться, чтобы никто из членов организации не нес непропорциональную долю финансового бремени.

При этом Трамп высоко оценил усилия генерального секретаря ООН, нацеленные на то, чтобы организация более эффективно выполняла свои функции в сфере обеспечения мира, развития и безопасности. Президент также отметил, что у любой миротворческой миссии ООН должны быть четко определенные цели.

Как заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, организация, в которую входят 193 страны, «определенно двигается в сторону реформы» и «нацелена на действие».

Выступая в воскресенье в эфире CNN, Хейли заявила: «Мы сказали, что нам необходимо оправдать свои вложения, и обнаружили, что мировое сообщество находится с нами на одной волне, поддерживая идею реформ. Так что в истории ООН наступает новая эра». Она также добавила, что призывы Трампа получили благоприятный отклик. Теперь же, по

Во время предвыборной кампании Трамп критически отзывался об ООН, заявляя, что организация «не друг» демократии, свободы и «даже Соединенных Штатов Америки».

Однако, став президентом, он заявил, что у ООН есть «огромный потенциал», и высоко отозвался о последних решениях Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР в связи с ядерными и ракетными испытаниями в этой стране.

Во вторник Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН, впервые появившись перед собранием лидеров со всего мира, многие из которых не вполне довольны его приоритетами и его доктриной «Америка прежде всего».

Трамп вызвал острую критику мировых лидеров, объявив о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, нацеленного на сокращение выбросов парниковых газов, хотя в последние дни некоторые представители американской администрации заявляли, что он может пересмотреть свое решение и продолжить участие в соглашении, но в ограниченных масштабах.

Трамп также вышел из Транстихоокеанского соглашения о свободной торговле между 12 странами региона, заключения которого на протяжении многих лет добивался экс-президент Барак Обама.

После выступления на саммите по реформе ООН Трамп встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего у него запланирован рабочий ужин с лидерами стран Латинской Америки.

Как заявил советник президента по национальной безопасности Г.Р. Макмастер, переговоры с Нетаньяху и Макроном затронут широкий круг тем, а главной темой будет «дестабилизирующее поведение Ирана».