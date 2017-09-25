Глава МИДа Венесуэлы высказался против нового иммиграционного указа Трампа

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса Монсеррат подверг критике решение администрации США о введении запрета на въезд в отношении граждан его страны и заявил, что президент Трамп, выступая на прошлой неделе перед Генассамблеей ООН, вел себя как «император всего мира».

«Будто он император всего мира, президент Дональд Трамп использовал эту трибуну, созданную для мира, чтобы объявить войну, полное уничтожение стран-членов», – заявил Арреаса, выступая на ежегодном собрании членов Генассамблеи, которое завершилось в понедельник.

На прошлой неделе президент Трамп, выступая на Сессии Генассамблеи ООН, предостерег Северную Корею, заявив, что ее нынешний курс может привести к «полному уничтожению».

«Сегодня мы должны сообщить всему миру, что президент США угрожает нашему народу применением самой мощной военной силы в истории человечества», – заявил Арреаса.

Эти слова отсылают к заявлению Трампа от 11 августа, когда он сказал, что не исключает «военного варианта» в Венесуэле в связи с попытками Николаса Мадуро сосредоточить в своих руках всю власть в стране.

В тот день США ввели санкции против президента Мадуро и еще более чем двадцати бывших и действующих официальных лиц Венесуэлы.

«Венесуэла всегда будет взаимодействовать с правительством США на основе взаимного уважения, – заявил Арреаса. – Но, будучи свободной страной, мы готовы защищать наш суверенитет, нашу независимость и демократию при любом сценарии и любым образом».

На пресс-конференции после его выступления перед делегатами ООН министр заявил, чторешение администрации Трампа внести Венесуэлу в расширенный список стран, на которые распространяются ограничения на въезд, является «новым проявлением агрессии», призванным настроить общественность в США против правительства Мадуро.

При этом Арреаса подчеркнул, что Венесуэла не против идеи диалога, отметив, что правительство страны ищет каналы связи с администрацией США.

«Мы должны положить конец безумию и отсутствию логики», – сказал он.