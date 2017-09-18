Встреча Трампа с лидерами Латинской Америки: в центре внимания – Венесуэла

Накануне своего первого выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп проведет рабочий ужин с несколькими латиноамериканскими лидерами в отеле Lotte New York Palace. В повестке дня – обсуждение политического и экономического кризиса в Венесуэле, а также безопасности и экономики региона.

«В центре внимания – восстановление демократии в Венесуэле и поддержка населения», – отметил высокопоставленный представитель Белого дома, пожелавший сохранить анонимность.

Как ожидается, на ужине помимо Трампа будут присутствовать его коллеги из Бразилии (Мишель Темер), Колумбии (Хуан Мануэль Сантос), Панамы (Хуан Карлос Варела) и Перу (Педро Кучински).

Президент США «с нетерпением ждет возможности обсудить кризис в Венесуэле, а также наши все укрепляющиеся экономические связи, общие цели в плане повышения благополучия нашего населения, а также выдающиеся успехи наших единомышленников из числа латиноамериканских стран в последние десятилетия», – заявил в пятницу на пресс-брифинге в Белом доме советник по национальной безопасности Г.Р. Макмастер.

Примечательно, что на Генассамблею не приехал президент Венесуэлы Николас Мадуро, который, по словам министра иностранных дел Хорхе Арреасы, «очень занят региональными выборами и решением экономических проблем», а также работой с недавно созданной конституционной ассамблеей, которой он поручил переписать конституцию. Наделенная большими полномочиями ассамблея пытается узурпировать власть международно признанного законодательного органа страны, Национальной ассамблеи.

Вместо Мадуро представлять Венесуэлу на Генассамблее будет Арреаса. Его выступление запланировано на четверг.

Администрация Трампа называет Мадуро «диктатором» и отказывается признать новую ассамблею, в число 545 членов которой вошли его жена и сын. Федеральное казначейство США также ввело адресные санкции в отношении Мадуро, заморозив его активы в юрисдикции США, хотя остается неясным, о каких именно активах идет речь и есть ли они вообще, а также запретив американским гражданам вести с ним дела.

Усугублявшийся на протяжении многих лет политический и экономический кризис в Венесуэле достиг критического уровня в начале апреля. Венесуэльцы начали крупномасштабные уличные протесты с требованиями провести региональные и президентские выборы, освободить политзаключенных и допустить в страну гуманитарную помощь. В столкновениях погибло более 120 человек; значительная часть населения богатой нефтью страны, составляющее 32 миллиона человек, находится в бедственном положении: инфляция достигает трехзначных показателей, уровень преступности зашкаливает, многие люди голодают.

На прошлой неделе верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн призвал провести уголовное расследование по обвинениям в адрес правительства Мадуро в применении насилия к демонстрантам и иного рода подавлении политической оппозиции.



«Есть реальная угроза, что напряженность будет расти и дальше, по мере того, как правительство подавляет демократические институты и критику в свой адрес», – заявил Хуссейн, выступая в Совете по правам человека. в прошлый четверг Организация американских государств начала публичные слушания, чтобы определить, передавать ли обвинения в адрес правительства Мадуро в Международный уголовный суд.

Арреаса отвергает обвинения в нарушении прав граждан, утверждая, что они сфабрикованы с целью вмешательства во внутренние дела страны.

«Недавние обвинения в адрес Венесуэлы не имеют под собой методологической основы, беспочвенны, натянуты и нацелены на подрыв суверенитета, мира и стабильности нашего народа», – заявил он.

Тем временем, по итогам двухдневных переговоров в Доминиканской Республике, представители правительства Венесуэлы и политической оппозиции договорились приступить к новой стадии переговоров по разрешению кризиса.

«Мы поддерживаем эти усилия в надежде, что они принесут какой-то результат», – заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Лидия Барраса., добаив, что ООН и Совет по правам человека должны критически оценить «нарушения прав человека» и конституции Венесуэлы.

В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует встретиться с некоторыми из 12 подписантов Лимской декларации ОАГ, которые обязались «искать способы внести вклад в восстановление демократии» в Венесуэле «мирными способами и путем переговоров».

Декларацию подписали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили.

