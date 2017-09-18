Трамп призвал ООН к преодолению бюрократизма

Президент США Дональд Трамп заявил, что осознал потенциал ООН уже давно – когда решил построить напротив штаб-квартиры организации жилой небоскреб.

«Я увидел огромный потенциал прямо через дорогу», – сказал Трамп, выступая перед мировыми лидерами на совещании по реформе ООН.

«Этот проект оказался столь успешным только потому, что здесь находится ООН», – добавил он, рассуждая о небоскребе Trump World Tower.

В понедельник Трамп впервые выступил в ООН, на организованном по инициативе США совещании, которое проходит на полях Генеральной Ассамблеи.

«Мы призываем генерального секретаря использовать свои полномочия, чтобы преодолеть бюрократию, реформировать устаревшие системы и принять жесткие решения для продвижения ключевой миссии ООН», – сказал Трамп, добавив, что сосредоточиться следует на результатах, а не на процессе.

ООН с ее многомиллиардным годовым бюджетом, многочисленными миротворческими миссиями и огромным штатом уже много лет подвергается критике со стороны Трампа.

«Из уважения к гражданам своих стран мы должны гарантировать, чтобы ни одна из стран-членов не несла непропорциональную часть бремени, как в военном, так и в финансовом плане», – добавил президент.

США занимают (с большим отрывом) первое место в мире по финансированию ООН: в прошлом году страна внесла 600 миллионов долларов в регулярный бюджет организации, составляющий более 2,5 миллиардов долларов. Вашингтон также ежегодно выделяет более 2 миллиардов долларов на миротворческие миссии ООН и сотни миллионов долларов на различные программы, в том числе Детский фонд ООН и Всемирную продовольственную программу.

Однако при администрации Трампа финансирование многих программ оказалось под угрозой. В апреле администрация объявила, что прекращают финансирование Фонда ООН в области народонаселения, который предоставляет нуждающимся услуги в области планирования семьи. Администрация также провела пересмотр всех миротворческих миссий ООН, по итогам которого их совокупный ежегодный бюджет в размере 8 миллиардов долларов был урезан примерно на полмиллиарда.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своей предвыборной кампании сделал упор на ускорение бюрократических процедур в ООН.

Как заявил генеральный секретарь, выступая на совещании, его беспокоят «фрагментарные структуры, запутанные процедуры, бесконечные бюрократические проволочки». «Чтобы служить людям, которых мы поддерживаем и которые поддерживают нас, мы должны действовать быстро, эффективно и гибко», – добавил он.

Чтобы принять участие в совещании, страны должны были подписать предложенный США план из 10 пунктов, призванный повысить эффективность ООН. По словам постпреда США Никки Хейли, план поддержали 128 стран, призвавшие остальных членов организации последовать их примеру.

Во вторник президент Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Лидеры других стран ожидают, что он расскажет о своих взглядах на ряд проблем, включая северокорейскую ядерную угрозу, войну в Сирии, борьбу с терроризмом, а также вопрос о том, продолжат ли США участвовать в ряде важных международных соглашений, в том числе ядерном соглашении с Ираном и Парижском соглашении по климату.