Спецкоординатор ООН призвал к скорейшему разрешению кризиса в Иерусалиме

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов призвал к скорейшему разрешению кризиса вокруг иерусалимской мечети Аль-Акса, известной также как Храмовая гора.

«Крайне важно, чтобы решение нынешнего кризиса было найдено до пятницы, – заявил Младенов журналистам после закрытого заседания Совета Безопасности. – Я считаю, что ситуация на месте событий обострится еще больше, если мы подойдем к очередной пятничной молитве без решения этого кризиса».

Младенов заявил, что «чрезвычайно важно» сохранить положение дел в Иерусалиме, существующее с 1967 года, и призвал израильтян и палестинцев воздержаться от провокационных действий и проявить выдержку.

В последние недели напряженность в отношениях между израильтянами и палестинцами обострилась. Израильские власти установили на подходе к святыне металлодетекторы и камеры видеонаблюдения после того, как трое палестинских паломников застрелили там двух израильских полицейских. Палестинцы назвали эти меры унизительными для мусульман, что обострило конфликт вокруг контроля над спорным объектом.

21 июля трое палестинских молодых людей погибли в столкновении с израильскими силами безопасности после дневной молитвы. Позже в тот же день палестинский подросток напал с ножом на семью израильских поселенцев на Западном берегу и убил трех человек, что, по видимости, было сделано в отместку за произошедшее.

«Иерусалим – возможно, один из самых важных городов мира, – отметил Младенов. – Это место, обладающее эмоциональной, религиозной и исторической значимостью для миллиардов людей во всем мире».