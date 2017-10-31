ООН: выбросы парниковых газов могут на 30% превысить пороговые показатели

ООН предостерегает, что объем выбросов парниковых газов может на 30 процентов превысить уровень, при котором глобальное потепление будет держаться в пределах целевых показателей.

«В отсутствие более амбициозного подхода увеличение среднемировой температуры составит порядка 3,0-3,2 градуса по Цельсию к концу столетия», – говорится в ежегодном докладе Программы ООН по окружающей среде.

Годовой объем выбросов может составить не менее 53 миллиардов тонн углекислого газа к 2030 году, что на 26 процентов выше порогового показателя 42 миллиона тонн, необходимого для сдерживания повышения температур в пределах 2 градусов Цельсия.

Авторы доклада призывают страны и компании приложить больше усилий для ограничения выбросов парниковых газов, которые, по словам экспертов, способствуют глобальному потеплению. Это касается в том числе каменноугольных электростанций, которые строятся в развивающихся странах.