Информационная война Кремля против Украины: цели и средства

«Ясно одно: пропаганду нельзя бить пропагандой, – считает бывший министр информационной политики Украины Татьяна Попова. – Поступая так, вы сами потеряете доверие людей и поставите под сомнение все факты».

«Именно этого хочет Россия», – твердо убеждена она.

Попова, в настоящее время работающая в украинской некоммерческой организации «Информационная безопасность», рассказала корреспонденту «Голоса Америки» о своем участии в действиях Украины по противодействию российской пропаганде в те полтора года, что она была министром. Отчасти именно благодаря ей украинские вооруженные силы создали аккредитационную программу для журналистов, освещающих конфликт на востоке Украины.

Попова была одним из инициаторов замены телевизионных вышек и передатчиков в Донбассе, с тем, чтобы жители региона, оккупированного пророссийскими силами и превратившегося в зону конфликта, не получали «новости» только из прокремлевских каналов, но имели доступ к более широкому спектру информации и анализа.

Как и многие эксперты по медиа в Европе, Попова обеспокоена тем, что Россия обращает свободу слова против Запада и использует такие демократические информационные инструменты, как «Твиттер», в качестве оружия в гибридной войне.

По мнению Поповой, всего за несколько лет с момента свержения пророссийского президента Виктора Януковича, который был отстранен от власти в результате антиправительственных выступлений в 2014 году, российские пропагандисты многому научились.

На прошлой неделе компания Facebook сообщила, что сомнительная российская компания разместила в соцсети нацеленную на американских избирателей рекламу на общую сумму 100 000 долларов. Реклама, имеющая антииммигрантскую направленность, охватила 70 миллионов пользователей Facebook – это большая потенциальная аудитория при сравнительно небольших затратах.

Власти США в настоящий момент проверяют, нарушало ли российское государственное информагентство Sputnik закон о регистрации иностранных агентов, действуя как инструмент кремлевской пропаганды в Америке. Москва ответила на сообщения об этом расследовании угрозой ответить на «возмутительные действия американской стороны».

«Давление американских властей на российское информационное агентство – это очевидное нарушение международных обязательств в сфере свободы выражения мнения и деятельности СМИ», – заявила на прошлой неделе официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

Украинский политолог, профессор Национального университета «Киево-могилянская академия» Алексей Гарань отвергает подобные претензии. «Россия использует демократию для подрыва демократии, – считает он. – Они используют действующие в Европе и США демократические правила игры, чтобы дестабилизировать демократию».

По словам Гараня, у информационной войны Кремля есть три основные цели: «Первая – внутриполитическая, потому что Путину нужно оправдывать свои действия и повышать свои рейтинги в России. И я бы сказал, что пропаганда эффективна, благодаря тому, что Кремль доминирует на российском телевидении».

«В Украине Россия пытается формировать видение ситуации с помощью пророссийских марионеток на телевидении и в соцсетях. Они выбирают какие-то маргинальные новости или придумывают фальшивые и потом пытаются их распространять, чтобы они попали в мейнстрим-новости. И наконец, еще одна цель – это Запад, где Россия хочет вызвать раскол и подорвать трансатлантические отношения. Они продолжают старую советскую стратегию, используя цифровые инструменты».