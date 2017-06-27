Украина подверглась массовой кибератаке

Украина подверглась кибератаке, которую министерство внутренних дел страны называет крупнейшей в ее истории.

В числе прочего, атака затронула банки, правительственные учреждения, аэропорты и сеть электроснабжения. Вице-премьер Украины Павел Розенко во вторник опубликовал в «Твиттере» фотографию своего компьютера с черным экраном, сообщив, что вся компьютерная система правительства отказала.

Советник министерства внутренних дел Украины заявил, что, по его мнению, за атакой стоит Россия, сообщает агентство Reuters. Однако российская энергетическая компания «Роснефть» также сообщила о хакерской атаке, которая затронула все ее филиалы в этой стране и за рубежом.