Россия и Турция: диалог не без трудностей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Это уже четвертая встреча двух лидеров в этом году, что служит одним из признаков потепления отношений между странами после обострения, возникшего в 2015 году, когда Турция сбила российский военный самолет, вылетевший с сирийской авиабазы.

Однако аналитики считают, что, несмотря на улыбки и дружеские рукопожатия двух лидеров, есть признаки, что сближение идет не слишком гладко, а напряженность в отношениях сохраняется.

«Путин и Эрдоган не доверяют друг другу, что в особенности заметно со стороны Путина. Он считает Эрдогана непредсказуемым, – отмечает глава исследовательского центра «Турция XXI века» Халдун Солмазтюрк. – Это серьезная проблема в международных отношениях, а когда вы не доверяете партнеру, с этим мало что можно поделать».

Встреча в Сочи была поспешно организована после того, как Москва была вынуждена отложить намеченную на ноябрь международную встречу в Астане, посвященную гражданской войне в Сирии. Турция пригрозила бойкотировать мероприятие из-за того, что Россия пригласила курдскую организацию «Демократический союз», которую Анкара считает связанной с сепаратистской «Рабочей партией Курдистана».

«Россия пригласила Демократический союз в Астану вопреки решительным возражениям Турции. Так что мне кажется, что обстановка весьма неустойчивая», – отмечает аналитик Университета имени Кадира Хаса Соли Озель.

Поворотный момент в Сирии

Москва, как и Вашингтон, развивает отношения с сирийскими курдами.

Москва сознает, что ее отношения с Анкарой по-прежнему дают ей важные тактические преимущества, и действует осторожно, отмечают аналитики. Две стороны все более активно сотрудничают в Сирии: российские и турецкие силы вместе обеспечивают соблюдение зоны деэскалации в сирийском регионе Идлиб, одном из последних оплотов оппозиции.

«России, очевидно, нужна Турция в Сирии, чтобы попытаться контролировать некоторые из исламистских группировок, с которыми, по ее мнению, Турция близка, – отмечает колумнист сайта Al-Monitor Семих Идиз. – Турция пытается поддерживать мир в Идлибе, в самой опасной части Идлиба, и России нужны развивающиеся связи с Турцией, чтобы нанести удар по Западу и НАТО. Анализируя основные факты в Сирии, можно увидеть зерна будущих проблем».

Операция в Идлибе – судя по всему, одна из главных тем переговоров между российским и турецким лидерами. «Приоритет Анкары – сдерживание сил сирийских курдов в соседнем регионе Африн, а не джихадисты, – отмечает Солмазтюрк. – Я не вижу никаких признаков того, что турецкое правительство намерено заниматься джихажистами, и это, по видимости, служит очагом напряженности в отношениях между Турцией и Россией».

С тех пор, как в Идлибе были размещены турецкие войска, Эрлоган неоднократно грозил атаковать сирийских курдов в Африне, где базируются российские военнослужащие. Однако в прошлую пятницу, вероятно, в порядке заигрывания с Москвой, он вдруг сдал назад, заявив что турецкие силы в Идлибе играют исключительно оборонительную роль.

По словам обозревателей, Анкара опасается вступать в конфронтацию с Москвой по поводу отношения к курдским группировкам в регионе. «Россия даже не признает РПК террористической организацией, так что даже это иллюстрирует ограниченный характер этого сближения», – отмечает приглашенный научный сотрудник Института Карнеги Синан Ульген. США и Евросоюз считают РПК террористической организацией, однако Эрдоган продолжает обвинять западных союзников в оказании поддержки этой группировке.

По мнению аналитиков, двойные стандарты Анкары отчасти обусловлены готовностью Москвы к решительным действиям. После того, как в 2015 году турецкие силы сбили российский самолет, Москва ввела в отношении Анкары жесткие санкции, которые были сняты лишь недавно. «Как мы увидели в 2016 году, если досадить России, придется заплатить высокую цену», – отмечает Озель.

Игра на оба фронта

Однако сближение Анкары с Москвой по-прежнему обеспечивает важный дипломатический рычаг.

«Анкара оказалась в ситуации нарастающего противостояния с США. Недавно туда ездил премьер-министр Йылдырым, однако это не сильно изменило ситуацию. Эрдоган продолжает ссориться с Европой. Ему нужно чем-то это компенсировать, и Россия играет роль противовеса, – отмечает Идиз. – Не только потому, что Россия не вмешивает во внутренние дела Турции в плане демократии, прав человека и свободы слова, но и потому, что предоставляет Турции рычаг влияния в Сирии, так что президент Эрдоган не хочет помешать налаживанию отношений с Россией».

По мнению экспертов, спорное решение Турции закупить у России ракетные системы С-400 имеет как военные, так и дипломатические мотивы, поскольку показывает, что Турция не считает себя обязанной отчитываться перед странами НАТО, которые решительно возражают против этой сделки.

Сделка, по-видимому, обсуждалась на переговорах в Сочи. Однако ситуацией с закупкой ракетных систем показывает, что доверие между Россией и Турцией имеет свои пределы: стороны продолжают спорить о том, сколько своих технологий Россия готова предоставить. «Анкару интересуют как ракеты, так и технологии их использования и производства. Российские вооруженные силы, судя по всему, опасаются делиться своими ноу-хау», – отмечает аналитик Фонда Макса Вебера Заур Гасимов.