Анкара закупает С-400, надеясь на отмену российских санкций

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция решила приобрести противовоздушные системы С-400 российского производства, несмотря на возражения НАТО. Решение о закупке военной техники принято в тот момент, когда Анкара пытается убедить Москву отменить экономические санкции, введенные после того, как турецкий истребитель сбил российский штурмовик Су-25 возле границы с Сирией.

В последний год Россия смягчила введенные санкции, разрешив импорт ряда турецких товаров, и отменив запрет на посещение Турции российскими туристами.

Однако один из основных торговых вопросов до сих пор остается нерешенным. Россия является крупнейшим покупателем турецких помидоров: ежегодные объемы поставок оцениваются в 250 миллионов долларов.

В марте этого года, в ходе встречи с российским президентом, Эрдоган уже пытался обсудить отмену запрета, но, судя по сообщениям СМИ, так и не добился положительного результата. По совпадению, в тот же день, когда Анкара объявила о планах закупки систем С-400, вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович объявил, что переговоры о судьбе поставок помидоров возобновятся 18 августа.