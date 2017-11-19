Министры иностранных дел Ирана, России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье принимал своих коллег из России и Ирана в средиземноморском курортном городе Анталья в рамках подготовки к саммиту, посвященному Сирии, который пройдет в России в среду.

Несмотря на то, что Тегеран и Москва поддерживают одну сторону в сирийской гражданской войне, а Анкара – другую, они все более активно сотрудничают друг с другом в целях урегулирования конфликта. Вооруженные силы трех стран участвуют в создании «зоны деэскалации» в сирийском анклаве Идлиб – одном из последних оплотов повстанцев, сражающихся с режимом в Дамаске.

Несмотря на активизацию сотрудничества, конфликтующие повестки сторон все чаще выходят на передний план с учетом приближающегося поражения «Исламского государства» и повстанческих сил в сирийской гражданской войне. Встреча в Анталии призвана, если не урегулировать, то смягчить эти разногласия перед саммитом.

Идея спешно организуемого саммита появилась в связи со спорами по поводу плана Москвы провести конференцию по Сирии. По некоторым сообщениям, Тегеран недоволен тем, что конференцию организует Россия, а Анкара возмущена направлением приглашения ополченцам из сирийских курдов(партия «Демократический союз»). Анкара обвиняет ополченцев в связях с курдскими мятежниками в Турции.