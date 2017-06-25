Стамбул: полиция применила резиновые пули против участников парада ЛГБТ

Турецкая полиция остановила демонстрантов и попыталась разогнать участников марша за права ЛГБТ в Стамбуле в воскресенье – после того, как днем ранее марш был запрещен губернатором.

Информагентство AFP сообщило, что для разгона толпы применялись резиновые пули.

Ранее организаторы марша пообещали собраться на площади Таксим, несмотря на то, что турецкие власти запрещают это мероприятие третий год подряд.

«Мы вновь собрались здесь, чтобы показать, что будем решительно бороться за наш прайд (для названия марша используется английское слово «прайд», означающее «гордость» – Г.А.)», – говорится в заявлении организационного комитета, выпущенном в воскресенье.

В субботу администрация губернатора объявила, что не даст разрешения организаторам парада на проведение шествия по соображениям безопасности участников марша и туристов в городе.

Администрация отметила, что несколько организаций «серьезно отреагировали» на марш, который должен был совпасть с первым днем исламского праздника Ид аль-Фитр (также известного, как Ураза-байрам), и предостерегла граждан от проведения парада в нарушение запрета.

В прошлом году марш был отменен после того как взрывы, устроенные «Исламским государством» и курдскими формированиями, привели к усилению мер безопасности. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать участников марша, которые собрались, несмотря на предупреждения.

В отличие от других мусульманских стран, в Турции нет закона, запрещающего гомосексуальность. Парад проводился с 2003 года и привлекал более 100 тысяч человек.