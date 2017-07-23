Эрдоган отправился в зарубежное турне, стремясь урегулировать катарский кризис

В повестке дня – переговоры с руководством Саудовской Аравии, Кувейта и Катара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом, чтобы попытаться добиться снижения напряженности в противостоянии союзника Анкары, Катара, с соседними странами.
«Никто не заинтересован в том, чтобы этот кризис тянулся и дальше, – заявил Эрдоган в стамбульском аэропорту перед вылетом. – Надеюсь, наш визит принесет пользу региону».
Эрдоган начнет поездку с посещения саудовского портового города Джидда, где он проведет переговоры с королем Салманом бин Абдель Азизом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.
Затем турецкий лидер отправится в Кувейт для встречи с эмиром шейхом Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом, после чего поедет в Катар, где встретится с эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.
Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали отношения с Катаром и ввели наземное и морское эмбарго, обвинив эту богатую нефтью страну в поддержке экстремистских организаций и дестабилизации региона. Катар отвергает эти обвинения.
Во время кризиса Анкара открыла военную базу в Катаре в рамках соглашения, заключенного в 2014 году. На базу постоянно прибывает турецкая военная техника, включая танки.
Саудовская Аравия и другие упомянутые страны выдвинули Катару 13 требований, одним из которых было закрытие турецкой базы. Позднее, однако, это требование было снято, что Анкара поставила себе в заслугу.
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