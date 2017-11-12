Турция отвергает сообщения о заговоре с целью похищения Гюлена из США

Турция отвергает сообщения о том, что ее представители, возможно, обсуждали заговор с целью захвата проживающего в США мусульманского проповедника с бывшим сотрудником администрации президента Дональда Трампа.

В статье Wall Street Journal, опубликованной в пятницу, говорится, что спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемый план похищения турецкого проповедника Фетхуллы Гюлена, проживающего в США с 1999 года, к которому мог быть причастен бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. В публикации утверждается, что Флинн и его сын должны были получить 15 миллионов долларов за передачу Гюлена турецкой стороне.

Посольство Турции в Вашингтоне в субботу вечером распространило заявление, в котором назвало «абсолютно ложными, бредовыми и безосновательными» утверждения о том, что Анкара могла использовать средства вне правового поля для возвращения Гюлена в Турцию.

Турция утверждает, что проповедник стоял за попыткой переворота, предпринятой турецкими военными в июле 2016 года, в результате которой более 240 человек погибли. Гюлен отрицает какую-либо причастность к заговору с целью свержения правительства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заявлении, опровергающем публикацию Wall Street Journal, Турция утверждает, что продолжает работать с американскими ведомствами, чтобы добиться экстрадиции Гюлена и вновь обвинила проповедника в том, что он являлся вдохновителем попытки переворота.