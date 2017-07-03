Трамп против СМИ: дискуссии продолжаются

Действительно ли в США идет титаническая борьба между президентом-популистом и либерально настроенными гигантами новостной индустрии, которые, при поддержке богатых элит, базирующихся на восточном и западном побережь, развернули скоординированную атаку на него?

Или в действительности это эгоцентричный, психологически нестабильный и стремительно теряющий популярность бывший телеведущий засыпает оскорбительными твитами своих критиков в отчаянной попытке отвлечь внимания от своего распадающегося президентства?

События последних дней подчеркнули противостояние двух противоположно настроенных эхо-камер, которые абсолютно глухи друг к другу, как параллельные вселенные, сосуществующие внутри раздираемой противоречиями страны.

В субботней речи в Центре Кеннеди в Вашингтоне Трамп прорекламировал собственные усилия в борьбе с медиа-империей.

«Фейковые новости пытаются заставить нас молчать, – сказал президент толпе восторженных слушателей, преимущественно христиан-евангелистов. – Но мы им не позволим этого сделать, потому что народ знает правду».

В воскресенье Трамп опубликовал в «Твиттере» видео с критикой в адрес компании Cable News Network (CNN), которую он неоднократно обвинял в распространении «фейковых новостей». В ролике Трамп показан в образе борца, противников которого выступает фигура с логотипом CNN вместо лица. Ударив фигуру, Трамп уходит прочь, после чего на экране появляется альтернативный логотип: FNN, Fraud News Network (Сеть фейковых новостей).

В ответном твите CNN говорится: «Печально, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие в отношении журналистов». В заявлении компании ролик Трампа назван «инфантильным поведением, недостойным его поста».

Однако, судя по всему, немало американцев отнеслись к ролику положительно. Многие из 33 миллионов подписчиков Трампа в «Твиттере» сочли его смешным. К утру понедельника твит президента набрал более 455 000 лайков и почти 280 000 ретвитов.

Очередной всплеск активности Трампа в соцсетях, в воскресных новостях затмивший сюжеты о здравоохранении и российском вмешательстве в выборы, произошел на фоне широко освещаемого скандала с телеведущими Микой Бжезински и Джо Скарборо с кабельного новостного канала MSNBC.

Трамп выступил с серией личных оскорблений, что вызвало возмущение у многих его однопартийцев, которые назвали такое поведение недостойным президента. Небольшая группа демократов, в свою очередь, выдвинула идею признать президента «недееспособным в силу психологических проблем» и отстранить его от должности в соответствии с положениями 25-й поправки к Конституции.

Обострение отношений Трампа со СМИ проявилось и в ходе брифингов в Белом доме.

На многие брифинги перестали пускать телеоператоров, а в ходе одной из встреч с журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс осудила «постоянный поток фальшивых новостей», что, по видимости, было очередным упреком в адрес CNN.

«Если СМИ не пользуются доверием, это опасно для Америки», – заявила она.

Колумнист журнала Playboy Брайан Карем от лица многих присутствующих журналистов парировал: «Мы здесь, чтобы задавать вам вопросы, а вы – чтобы давать ответы. То, что вы только что сделали, провокационно. Люди по всей стране будут думать: "Ну вот, опять президент прав, а все вокруг – фейковые СМИ».

Если судить по рекордно низкому рейтингу одобрения Трампа, который сейчас составляет около 40 процентов, большинство американцев не считает, что он ведет героическую борьбу со злонамеренными СМИ, которые пытаются помешать реализации его политической программы.

Однако самых убежденных сторонников Трампа его атаки на журналистов воодушевляют. «Мне неважно, что ведет себя грубо, – заявляет Синтия Маккласки, основатель сайта deplorablefriends.com. – Нам нужен хулиган, который будет сражаться за таких, как я, за людей без собственного голоса. Чем более гадко ведут себя СМИ, тем решительнее мы будем его защищать».

Впрочем, в среде ученых и журналистов большинство людей скептически относятся к версии о целенаправленной медиа-атаке на Трампа.