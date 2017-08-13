МИД Венесуэлы назвал угрозой миру и суверенитету страны позицию США

Правительство Венесуэлы ответило президенту Дональду Трампу, который допустил возможность применения силы в связи со стремительным ухудшением ситуации в этой стране.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил эти высказывания главы Белого дома.

«Воинственные декларации президента Трампа, которые четко вписываются в рамки систематической агрессии администрации США против Венесуэлы, представляют собой прямую угрозу миру, стабильности, независимости, территориальному единству, суверенитету и праву на самоопределение Боливарианской республики Венесуэлы», – заявил он.

Арреаса также обвинил Трампа в стремлении «втянуть Латинскую Америку и Карибский регион в конфликт, который необратимым образом повлияет на стабильность, мир и безопасность» в регионе.

Днем ранее Трамп заявил, что США допускают военный вариант действий в отношении Венесуэлы, охарактеризовав ситуацию в этой стране, как «опасный бардак».

«У нас есть много вариантов действий в отношении Венесуэлы. И, кстати, я не исключаю военный вариант, – сказал он. – Это наш сосед. Мы присутствуем по всему миру, у нас есть войска во всем мире, в очень далеких местах. Венесуэла не очень далеко, и люди там страдают, они умирают. У нас есть много вариантов в отношении Венесуэлы, включая военный, если потребуется».

За два дня до заявления Трампа его администрация ввела новые санкции против Венесуэлы.

На фоне усиления реакции Вашингтона на кризис в Венесуэле в регион отправляется вице-президент США Майк Пенс. В ходе визита, который начинается в воскресенье, он посетит Колумбию, Аргентину, Чили и Панаму.