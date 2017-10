Бойня в Лас-Вегасе: реакция в США и за рубежом

У Белого дома прошла минута молчания в знак скорби по жертвам массового убийства в Лас-Вегасе. В траурной церемонии приняли участие президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен.

Ранее президент Трамп распорядился приспустить флаги в связи с самым кровопролитным инцидентом со стрельбой в истории страны.

«Всех нас объединяют печаль, шок и скорбь, – заявил он в телеобращении спустя менее 12 часов после начала стрельбы. – Это был акт чистого зла».

Утром в понедельник, пока прояснялись масштабы трагедии, Трамп написал в «Твиттере»: «Мои глубочайшие соболезнованиям жертвам и семьям жертв страшной стрельбы в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь!»

Президент поспешно перестроил свой график, чтобы выступить с обращением из дипломатической приемной Белого дома, где он объявил, что в среду отправится в Лас-Вегас, чтобы почтить память жертв нападения и встретиться с теми, кто пережил трагедию.

«В трагические и страшные моменты Америка объединяется. Так было всегда, – сказал Трамп. – Мы взываем к тем связям, которые нас объединяют – вере, семье, нашим общим ценностям. Мы взываем к узам гражданства и общества и успокоительному ощущению нашей общей принадлежности к человечеству».

«Злу не нарушить наше единство, насилию не сломить наши узы. И хотя все мы чувствуем сильнейший гнев на столь бесчувственное убийство наших сограждан, сегодня и навсегда определяющим чувством для нас является любовь», – заявил президент.

Стоя на фоне портрета Джорджа Вашингтона, Трамп обратился к семьям жертв со словами соболезнования: «Я знаю, что в подобные моменты мы ищем какой-то смысл в хаосе, какой-то свет во тьме. Ответы даются нелегко. Но мы можем найти утешение в сознании того, что даже самую кромешную тьму может пронзить всего один луч света и даже самое сильное отчаяние может рассеять всего один луч надежды».

Экс-президент Обама также отреагировал на трагедию в «Твиттере»: «Мы с Мишель молимся за жертв случившегося в Лас-Вегасе. Мы думаем об их семьях и обо всех тех, кто вынужден пережить очередную бессмысленную трагедию».

Barack Obama ✔ @BarackObama

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy.

8:41 AM - Oct 2, 2017

За восемь лет президентства Обамы произошло несколько инцидентов со стрельбой, в том числе массовое убийство в ночном клубе Pulse в Орландо в июне 2016 года, жертвами которого стали 49 человек. До сегодняшнего дня этот инцидент был самым кровопролитным в истории США. Также на президентство Обамы пришлись трагедии в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 2015 году, в школе «Сэнди-Хук» в Коннектикуте в 2012 году и Форт-Худ, штат Техас, в 2009 году.

Вице-президент Майк Пенс опубликовал три твита с соболезнованиями жертвам нападения и похвалами в адрес людей, которые первые пришли на помощь пострадавшим.

С соболезнованиями в «Твиттере» выступил с бывший вице-президент страны Джозеф Байден.

«Я потрясен бессмысленной гибелью людей в Лас-Вегасе. Мы с Джилл глубоко сопереживаем всем пострадавшим и скорбящим», – написал он.

Соболезнования поступают в Белый дом со всего мира. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что потрясен случившимся: «Нельзя терпеть подобные беспорядочные массовые убийства ни по каким причинам. Я решительно осуждаю это, – написал он. – Япония выражает искреннюю солидарность с правительством и народом Соединенных Штатов и народу, переживающими столь тяжелое время».

Бадди Дайер, мэр города Орландо, где в июне 2016 года также произошло массовое убийство, выразил солидарность жителям Лас-Вегаса: «Это ужасно – проснувшись, услышать кошмарные новости из Лас-Вегаса. Наш город поддерживает Лас-Вегас в это трудное время».

В связи с трагедией в Лас-Вегасе отменены или отложены несколько запланированных мероприятий.