Трамп заподозрил власти штатов в желании скрыть сведения об избирателях

Президент Дональд Трамп высказал предположение, что штаты, отказывающиеся предоставить комиссии Белого дома информацию о регистрации избирателей, пытаются что-то скрыть от общественности.

«Многие штаты отказываются передать информацию очень уважаемой комиссии по фальсификациям при голосовании, – написал он в «Твиттере» в субботу. – Что они пытаются скрыть?»

Руководство комиссии на прошлой неделе обратилось с просьбой к избирательным органам всех 50 штатов передать данные регистрации избирателей с именами 215 миллионов человек. В зависимости от штата, эти данные могут включать принадлежность к политической партии, дату рождения, информацию о судимости, а также сведения о том, как часто избиратель голосовал на предыдущих выборах, и его личный идентификационный номер (напомним, что эти номера используются на всей территории США для многих финансовых трансакций).

Власти 22 штатов проигнорировали эту просьбу. Как ни странно, одним из официальных лиц, так поступивших, стал секретарь штата Канзас Крис Кобах, являющийся одним из руководителей комиссии, направившей запросы.

Официальные лица приводят разные основания для отказа. Одни утверждают, что передача такой информации запрещена законами штатов или что эта информация носит закрытый характер. Другие отвергают заявления Трампа о массовых фальсификациях на выборах 2016 года.

Руководитель избирательной комиссии Миссисипи республиканец Делберт Хосманн заявил: «Жители Миссисипи должны отметить День независимости и право нашего штата на защиту частной жизни наших граждан через самостоятельное проведение избирательных процедур».

Трамп создал комиссию, в частности, для расследования его неподтвержденных заявлений о том, что от трех до пяти миллионов избирателей незаконно приняли участие в прошлогодних выборах, лишив его победы над демократом Хиллари Клинтон по итогам всеобщего голосования. Трамп победил на выборах, заручившись поддержкой большинства членов Коллегии выборщиков, где значение имеют результаты кандидатов в отдельных штатах.

В списках избирателей в США часто присутствуют имена людей, которые умерли или выехали из районов, где они регистрировались для голосования. Несмотря на это, отсутствуют убедительные доказательства случаев незаконного голосования, когда, например, один избиратель голосует дважды.