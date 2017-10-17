Помощники Обамы и Буша опровергли слова Трампа о невнимании экс-президентов к родным погибших

Помощники двух предыдущих президентов США решительно опровергают утверждения президента Дональда Трампа о том, что прежние президенты уделяли мало внимания семьям погибших американских военнослужащих и не звонили им, чтобы выразить свои соболезнования и поблагодарить за службу стране.

Трамп заявил в понедельник: «Если вспомнить президента Обаму и других президентов, большинство из них не звонили, многие из них не звонили». Однако помощники Обамы и его предшественника Джорджа Буша-младшего заявляют, что они оба находили время на личное, телефонное и письменное общение с сотнями и даже тысячами семей военнослужащих, моряков и летчиков, погибших в ходе зарубежных военных операций за последние два десятилетия.

Бывший заместитель главы президентского аппарата Обамы Алисса Мастроманако назвала Трампа «ненормальным» и, употребив крепкое выражение, назвала его заявление «ложью».

Заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс назвал утверждение Трампа «возмутительной и неуважительной ложью даже по стандартам Трампа», напомнив, что тот в ходе прошлогодней предвыборной кампании выступал с нападками на семью погибшего в бою военнослужащего.

Официальный представитель Буша-младшего Фредди Форд заявил, что, несмотря на рост числа погибших американских военнослужащих во время кампаний в Ираке и Афганистане, Буш «писал всем семья погибших» и встречался с «сотнями, если не тысячами» родственников.

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси заявил, что и Буш, и Обама, их супруги «неустанно заботились о военнослужащих, павших и их семьях».

В ходе пресс-конференции в Белом доме Трампу задали вопрос о том, почему он не прокомментировал сообщения о гибели четырех военнослужащих сил специального назначения, убитых ранее в этом месяце в Нигере. Президент заявил, что написал родственникам письма, которые вскоре будут отправлены, и также планирует позвонить им.

Однако затем ему пришлось оправдывать свои комментарии по поводу невнимания Обамы к семьям погибших: «Мне сказали, что он нечасто звонил, что многие президенты так делают. Они пишут письма. Наверное, президент Обама иногда звонил, а иногда нет. Я не знаю. так мне сказали. Некоторые президенты не делали ничего».

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что Трамп «не критиковал своих предшественников, а констатировал факты». По ее словам, предыдущие президенты США не всегда звонили семьям погибших. «Иногда они звонят, иногда отправляют письма, иногда у них есть возможность встретиться с родственниками лично», – уточнила она.

Трамп заявил: «Самые сложные звонки, которые мне приходится делать, это когда погибают военные. Это очень тяжело».

Президент США добавил, что хочет выждать какое-то время, прежде чем звонить семьям военнослужащих, погибших в Нигере: «Я хочу позвонить, когда это будет уместно, когда я сочту, что могу это сделать».

Ранее в этом месяце Пентагон сообщил, что 4 октября четверо американских спецназовцев погибли в Нигере в ходе совместной патрульной миссии с местными военнослужащими. Как сообщается, ответственность за атаку, в результате которой также погибли четверо сотрудников нигерийских сил безопасности, несет группировка «Исламское государство».