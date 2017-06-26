Трамп: Обама не отреагировал на российское вмешательство, так как был уверен в победе Клинтон

Президент считает, что его предшественник не принял ответных мер, чтобы «не раскачивать лодку»
Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама не отреагировал на российское вмешательство в президентские выборы-2016, поскольку считал, что выиграет соперница Трампа – демократ Хиллари Клинтон.
В августе прошлого года, за три месяца до выборов, ЦРУ пришло к выводу, что российский президент Владимир Путин отдал прямой приказ о проведении киберкампании с целью дискредитировать президентские выборы в США, помешать победе Хиллари Клинтон или хотя бы уменьшить ее шансы и помочь Трампу победить.
Обама, как сообщила на прошлой неделе газета Washington Post, в течение нескольких недель размышлял, что предпринять в связи с заключением ЦРУ. Однако в конце концов он не принял никаких ответных мер вплоть до декабря прошлого года, когда с момента победы Трампа прошло уже несколько недель: Обама выслал из стран 35 российских дипломатов и закрыл два российских дипломатических объекта, которые, по мнению США, Москва использовала для сбора разведданных.
Трамп в серии твитов заявил: «Причина того, что президент Обама не сделал НИЧЕГО в связи с Россией после того, как ЦРУ уведомило его о вмешательстве, заключается в том, что он рассчитывал, что Клинтон победит, и не хотел "раскачивать лодку". Он не "затормозил", он содействовал или препятствовал, и демократам и лгунье Хиллари это не принесло ничего хорошего».
Трамп добавил: «Правда в том, что президент Обама не предпринял НИЧЕГО после того, как в августе ему сообщили о российском вмешательстве».
При этом он высказался в защиту собственных действий в связи с обвинениями в сговоре между его предвыборным штабом и Россией, а также в воспрепятствовании правосудию путем увольнения бывшего главы ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование по российскому делу. В настоящий момент специальный прокурор, другой экс-директор ФБР Роберт Мюллер, ведет уголовное расследование по делу о российском вмешательстве в выборы. Несколько расследований по этому делу проводятся в Конгрессе.
Трамп дал собственный прогноз относительно результатов расследований, которые скорее всего будут идти еще несколько месяцев: «За четыре месяца разглядывания России под лупой они так и не нашли ни одного доказательства сговора с людьми Т, – написал он. – Нет никакого сговора и никакого воспрепятствования. Передо мной должны извиниться!»
Не желая бросать тень на свою победу, Трамп настойчиво опровергает утверждения о российском вмешательстве в выборы, хотя в январе, перед вступлением в должность, он признал, что Россия взломала компьютеры штаба демократов в Вашингтоне и что атака была произведена по приказу Путина.
Сайт WikiLeaks впоследствии опубликовал тысячи полученных в результате взлома электронных писем, содержащих щекотливые подробности о закулисных попытках демократов помочь Клинтон победить на праймериз.
Сама Клинтон назвала публикацию этой информации причиной своего неожиданного поражения на выборах, которые, по данным опросов, она должна была выиграть.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.