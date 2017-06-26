Трамп: Обама не отреагировал на российское вмешательство, так как был уверен в победе Клинтон

Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама не отреагировал на российское вмешательство в президентские выборы-2016, поскольку считал, что выиграет соперница Трампа – демократ Хиллари Клинтон.

В августе прошлого года, за три месяца до выборов, ЦРУ пришло к выводу, что российский президент Владимир Путин отдал прямой приказ о проведении киберкампании с целью дискредитировать президентские выборы в США, помешать победе Хиллари Клинтон или хотя бы уменьшить ее шансы и помочь Трампу победить.

Обама, как сообщила на прошлой неделе газета Washington Post, в течение нескольких недель размышлял, что предпринять в связи с заключением ЦРУ. Однако в конце концов он не принял никаких ответных мер вплоть до декабря прошлого года, когда с момента победы Трампа прошло уже несколько недель: Обама выслал из стран 35 российских дипломатов и закрыл два российских дипломатических объекта, которые, по мнению США, Москва использовала для сбора разведданных.

Трамп в серии твитов заявил: «Причина того, что президент Обама не сделал НИЧЕГО в связи с Россией после того, как ЦРУ уведомило его о вмешательстве, заключается в том, что он рассчитывал, что Клинтон победит, и не хотел "раскачивать лодку". Он не "затормозил", он содействовал или препятствовал, и демократам и лгунье Хиллари это не принесло ничего хорошего».

Трамп добавил: «Правда в том, что президент Обама не предпринял НИЧЕГО после того, как в августе ему сообщили о российском вмешательстве».

При этом он высказался в защиту собственных действий в связи с обвинениями в сговоре между его предвыборным штабом и Россией, а также в воспрепятствовании правосудию путем увольнения бывшего главы ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование по российскому делу. В настоящий момент специальный прокурор, другой экс-директор ФБР Роберт Мюллер, ведет уголовное расследование по делу о российском вмешательстве в выборы. Несколько расследований по этому делу проводятся в Конгрессе.

Трамп дал собственный прогноз относительно результатов расследований, которые скорее всего будут идти еще несколько месяцев: «За четыре месяца разглядывания России под лупой они так и не нашли ни одного доказательства сговора с людьми Т, – написал он. – Нет никакого сговора и никакого воспрепятствования. Передо мной должны извиниться!»

Не желая бросать тень на свою победу, Трамп настойчиво опровергает утверждения о российском вмешательстве в выборы, хотя в январе, перед вступлением в должность, он признал, что Россия взломала компьютеры штаба демократов в Вашингтоне и что атака была произведена по приказу Путина.

Сайт WikiLeaks впоследствии опубликовал тысячи полученных в результате взлома электронных писем, содержащих щекотливые подробности о закулисных попытках демократов помочь Клинтон победить на праймериз.

Сама Клинтон назвала публикацию этой информации причиной своего неожиданного поражения на выборах, которые, по данным опросов, она должна была выиграть.