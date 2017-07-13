Управление по бюджету: предложение Трампа по расходам не сократит дефицит

План по расходам на следующие 10 лет, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не приблизит страну к ликвидации бюджетного дефицита, как было обещано. К этому выводу пришло Управление по бюджету американского Конгресса (СВО).

Согласно представленному в четверг анализу, по окончании десятилетнего периода предложенный бюджет приведет к дефициту в размере 720 миллиардов долларов, а не к появлению небольшого профицита, как прогнозируется в самом бюджете.

По подсчетам СВО, план Трампа сократит нынешний госдолг, составляющий почти 20 триллионов долларов, на 3,3 триллиона долларов, а не на 5,6 триллиона, как прогнозирует Белый дом.

«Сокращение дефицитов и госдолга в соответствии с бюджетом президента будет достигнуто путем существенного сокращения, как обязательных, так и дискреционных расходов по сравнению с бюджетными прогнозами в рамках действующего законодательства», – заявили в СВО.

«В частности, значительно ниже станут федеральные расходы на здравоохранение… а также на военные программы и на многие цели, не связанные с обороной», – говорится в отчете.

Независимое управление, финансовые прогнозы которого зачастую влияют на решения законодателей в США, также заявило: «Дефициты, которые, по оценкам СВО, возникнут вследствие принятия предложений президента, окажутся выше, чем прогнозирует администрация. Почти все расхождения связаны с тем, что администрация прогнозирует увеличение доходов, обусловленное, в основном, ожидаемым ускорением экономического роста».

В предложенном Трампом проекте бюджета-2018 предусмотрено резкое увеличение расходов на оборону при столь же резком повсеместном сокращении расходов на внутренние программы. Однако многие предложения Трампа противоречивы, и некоторые законодатели обещали проигнорировать или существенно откорректировать их.

Теоретически Конгресс должен принять бюджет на 2018 год, начинающийся в октябре, до конца сентября, однако на практике законодатели нередко оставляют расходы на уровне истекшего финансового года, тем временем продолжая обсуждать новые показатели.