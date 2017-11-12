Президент Трамп вновь отвечает критикам в «Твиттере»

После недели тщательно выверенных сообщений о своей поездке в Азию президент США Дональд Трамп вновь устроил бурю в «Твиттере», направленную на его критиков в США и за рубежом.

В трех твитах, отправленных из Вьетнама утром в воскресенье, Трамп защищал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным и обрушился с критикой на северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Во время полета в Ханой вечером в субботу президент сообщил, что Путин вновь отверг обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Он добавил, что считает, что эту шумиху подняли демократы.

Заявления Трампа вызвали резкую критику в Вашингтоне, где конгрессмен Адам Шифф, наиболее высокопоставленный демократ в Комитете Палаты представителей по разведке, заявил, что президент понимает правду о российском вмешательстве, но просто решил «принять» отрицание Путина, а не «надежные доказательства наших собственных разведывательных ведомств».

Сенатор Джон Маккейн, республиканец, часто критикующий президента, заявил, что «ставить слова полковника КГБ выше слов американской разведки никак не соответствует принципу “Америка на первом месте”».

«Владимир Путин не руководствуется интересами Америки. Верить в обратное – значит быть не только наивным, но и подвергать угрозе нашу национальную безопасность», – добавил Маккейн.

В первом из трех твитов, опубликованных утром в воскресенье, Трамп обрушился на своих критиков, заявив: «Когда уже все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией – это благо, а не зло. Идут постоянные политические игры, и это плохо для нашей страны. Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может оказать в этом большую помощь!»





Трамп также напомнил о попытках предыдущей администрации улучшить отношения с Россией, которые, по его мнению, были неудачными. «Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, упрашивала Россию быть нашим другом… Обама тоже пытался, но у него была нулевая «химия» с Путиным», – написал он.



Он также сосредоточился на северокорейском лидере Ким Чен Ыне, который вновь назвал президента США «старым маразматиком».

Трамп, который часто называет лидера Северной Кореи «Маленьким ракетчиком», написал: «Почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя меня «старым», в то время как я никогда не называю его «толстым коротышкой»? Я ведь так стараюсь подружиться с ним, и может быть, однажды это произойдет!»