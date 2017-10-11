Трамп обсуждает пересмотр NAFTA с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду встретились в Белом доме, чтобы обсудить пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) на фоне нарастающих противоречий по поводу изменения условий договора.

Эксперты по торговли прогнозируют, что четвертый раунд переговоров зайдет в тупик, в то время как США агрессивно добиваются спорных изменений правил производства автомобилей. В настоящий момент правила предусматривают, что не менее 62 процентов комплектующих для машин, продаваемых на территории Северной Америки, должны быть произведены в регионе, чтобы избежать налогов на импорт. Администрация Трампа требует повысить порог до 85 процентов с закреплением 50 процентов за США.

Торговая палата США во вторник обвинила администрацию Трампа в попытках подорвать переговоры путем выдвижения заведомо невыгодных предложений.

Администрация Трампа в последние месяцы ввела пошлины для канадской авиакомпании Bombardier и лесозаготавливающих предприятий, а также выступала с критикой в адрес канадской винодельческой и молочной промышленности. Однако канадские власти отрицают, что Трамп целенаправленно ущемляет Канаду, отмечая, что разногласия по поводу авиации и древесины существовали на протяжении многих лет.

Министр иностранных дел Канады Кристиа Фриленд заявила, что Трюдо попытается убедить Трампа сфокусироваться на Мексике, которая также участвует в переговорах, настаивая, что именно она является источником потенциальных проблем в переговорах по пересмотру NAFTA.

По словам Фриленд, Канада идет на переговоры с лозунгом «Мы – ваш крупнейший клиент». Она подчеркнула, что Канада не является причиной потери рабочих мест в американской промышленности, поскольку она покупает у США больше товаров, чем Китай, Великобритания и Япония вместе взятые.

При этом многие рабочие места утекают в Мексику, где зарплаты намного ниже, чем в США. Мексика переманила на свою территорию ряд автомобильных и других предприятий из США, что привело к возникновению торгового профицита в размере 64 миллионов долларов в прошлом году. Администрация Трампа обещала сократить профицит.

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай предупредил, что разрыв NAFTA нанесет существенный урон американо-мексиканским отношениям и негативно повлияет на двустороннее сотрудничество в областях, не связанных с торговлей.

Среди других предложений США, вызывающих возражения у Канады, Мексики и большинства представителей американского бизнеса: введение пятилетнего срока истечения заключенных соглашений, реформа арбитражной системы NAFTA, пересмотр требований в сфере защиты интеллектуальной собственности и введение новых мер защиты американских хозяйств, выращивающих сезонные продукты.